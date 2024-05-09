https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/eski-yunanistan-maliye-bakani-varufakis-kendisine-yasak-getiren-almanyaya-dava-acti-1083654381.html
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı koyan Almanya'ya dava açtığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:44+0300
2024-05-09T16:44+0300
2024-05-09T16:44+0300
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ülkeye giriş yasağı
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Eski Bakan Varufakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğruladı.Varufakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava 'temel hakların ihlali ve hakaretten' açılacak.Varufakis, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.Yasak neden koyulmuştu?Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini 'yorumsuz' bırakmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/yunanistan-basbakani-micotakisten-kariye-aciklamasi-istanbulun-zengin-tarihine-hakaret-1083606160.html
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yunanistan, yanis varufakis, almanya, giriş yasağı, ülkeye giriş yasağı, filistin, israil-filistin sorunu
yunanistan, yanis varufakis, almanya, giriş yasağı, ülkeye giriş yasağı, filistin, israil-filistin sorunu
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı koyan Almanya'ya dava açtığını açıkladı.
Eski Bakan Varufakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğruladı.
Varufakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Öncelikle Alman vatandaşlarının kendilerini kimin, ne zaman ve hangi gerekçeyle suçladığını bilme hakkını savunmak için ve Alman devletinin skandal bir şekilde 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle benden esirgediği bilgiler için Alman devletini mahkemeye veriyorum.
Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava 'temel hakların ihlali ve hakaretten' açılacak.
Varufakis, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.
Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.
Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.
Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini 'yorumsuz' bırakmıştı.