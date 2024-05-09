https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/eski-yunanistan-maliye-bakani-varufakis-kendisine-yasak-getiren-almanyaya-dava-acti-1083654381.html

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı koyan Almanya'ya dava açtığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T16:44+0300

2024-05-09T16:44+0300

2024-05-09T16:44+0300

dünya

yunanistan

yanis varufakis

almanya

giriş yasağı

ülkeye giriş yasağı

filistin

israil-filistin sorunu

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Eski Bakan Varufakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğruladı.Varufakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava 'temel hakların ihlali ve hakaretten' açılacak.Varufakis, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.Yasak neden koyulmuştu?Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini 'yorumsuz' bırakmıştı.

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yunanistan, yanis varufakis, almanya, giriş yasağı, ülkeye giriş yasağı, filistin, israil-filistin sorunu