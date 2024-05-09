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Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı koyan Almanya'ya dava açtığını... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T16:44+0300
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yanis varufakis
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Eski Bakan Varufakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğruladı.Varufakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava 'temel hakların ihlali ve hakaretten' açılacak.Varufakis, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.Yasak neden koyulmuştu?Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini 'yorumsuz' bırakmıştı.
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yunanistan, yanis varufakis, almanya, giriş yasağı, ülkeye giriş yasağı, filistin, israil-filistin sorunu
yunanistan, yanis varufakis, almanya, giriş yasağı, ülkeye giriş yasağı, filistin, israil-filistin sorunu

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, kendisine yasak getiren Almanya'ya dava açtı

16:44 09.05.2024
© AA / Ayhan Mehmet Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis
Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA / Ayhan Mehmet
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Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis, kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı koyan Almanya'ya dava açtığını açıkladı.
Eski Bakan Varufakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine siyaset ve ülkeye giriş yasağı getiren Almanya'yı dava ettiğini doğruladı.
Varufakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Öncelikle Alman vatandaşlarının kendilerini kimin, ne zaman ve hangi gerekçeyle suçladığını bilme hakkını savunmak için ve Alman devletinin skandal bir şekilde 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle benden esirgediği bilgiler için Alman devletini mahkemeye veriyorum.

Yunan siyasetçinin kurduğu Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketinden (DiEM25) yapılan açıklamaya göre, dava 'temel hakların ihlali ve hakaretten' açılacak.
Varufakis, davayı gerektiği takdirde Avrupa mahkemelerinde (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temyize götürecek.

Yasak neden koyulmuştu?

Varufakis, 13 Nisan'da, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle kendisine siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.
Yunan ekonomist, yasağın sebebinin 12 Nisan'da başkent Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söylemişti.
Bakanlık, Varufakis'in kararın gerekçesine dair bilgi talebini 'yorumsuz' bırakmıştı.
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