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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Kariye' açıklaması: 'İstanbul'un zengin tarihine hakaret'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Kariye' açıklaması: 'İstanbul'un zengin tarihine hakaret'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kariye'nin camiye dönüştürülmesinin tamamen gereksiz olduğunu ifade ederek söz konusu durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T14:01+0300
2024-05-08T14:01+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan dışişleri bakanlığı
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kariye
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu yaptığı görüşmede, Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.Miçotakis bu genişmenin 'tamamen gereksiz' olduğunu belirtirken bu dönüşümü 'kültürlerin kavşağı olan İstanbul'un zengin tarihine hakaret içeren bir eylem' olarak nitelendirdi.Miçotakis gelecek hafta Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini aktardı.Miçotakis Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalarda şu cümleleri kaydetti:'Manastırın camiye dönüştürülmesi iyi bir mesaj vermiyor'Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu da Miçotakis'in Ankara ziyaretine değinerek, komşularla iyi ilişkilerin ve sürdürülmesinin esas ve her daim gerekli olduğunu belirtti.Miçotakis ile görüşen Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ise açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Yunanistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk makamlarının verdiği kararın 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve insanlığa ait olan bu kilisenin karakterini çarpıttığı ve aşağıladığı için uluslararası topluma karşı bir meydan okuma teşkil ettiğini' belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/micotakis-turk-turistlerle-bir-araya-geldi-yunanistan-ve-turkiye-iliskilerinin-yararina-olacak-1082960114.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, kiryakos miçotakis, kariye, müze, manastır, kilise, cami, katerina sakellaropulu
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, kiryakos miçotakis, kariye, müze, manastır, kilise, cami, katerina sakellaropulu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Kariye' açıklaması: 'İstanbul'un zengin tarihine hakaret'

14:01 08.05.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kariye'nin camiye dönüştürülmesinin tamamen gereksiz olduğunu ifade ederek söz konusu durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini dile getirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu yaptığı görüşmede, Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Miçotakis bu genişmenin 'tamamen gereksiz' olduğunu belirtirken bu dönüşümü 'kültürlerin kavşağı olan İstanbul'un zengin tarihine hakaret içeren bir eylem' olarak nitelendirdi.
Miçotakis gelecek hafta Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini aktardı.
Miçotakis Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalarda şu cümleleri kaydetti:

Bunun ötesinde, bunun Yunanistan ve Türkiye arasında pek çok düzeyde ölçülebilir sonuçlar veren bu yakınlaşma çabasının bir değerlendirmesini yapmak için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Türkiye ile görüşmelerimize her zaman güvenle ve yanılsamaya kapılmadan yaklaşıyoruz. Türkiye'nin pozisyonu bir anda değişmeyecektir. Bununla birlikte, iletişim kanallarının her zaman açık olması ve dürüstçe konuşabilmemiz gerektiğini ve aynı fikirde olmadığımızda, gerginlik olmadan ve son dört yılda gördüğümüz gibi sahada her zaman tırmanışa neden olmadan aynı fikirde olmamamız gerektiğini kabul ediyorum.

'Manastırın camiye dönüştürülmesi iyi bir mesaj vermiyor'

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu da Miçotakis'in Ankara ziyaretine değinerek, komşularla iyi ilişkilerin ve sürdürülmesinin esas ve her daim gerekli olduğunu belirtti.
Miçotakis ile görüşen Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ise açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

Gerçekten de komşularla ilişkiler, iyi ilişkiler ve diyaloğun sürdürülmesi esastır ve her daim gereklidir. Zira bu şekilde barış ve iyi komşuluk koşullarına sahip olunabilir ve aynı zamanda gerektiğinde istenilen mesajlar iletilebilir. Ancak ne yazık ki her şey her zaman yolunda gitmiyor. Birçok alanda sorunsuz bir dönemden geçiyoruz ancak Türkiye'nin bir manastırı camiye dönüştürmesi iyi bir mesaj vermiyor. Türkiye'deki manastır yalnızca bir Ortodoks kilisesi değil, evrensel bir anıttır. Elbette siyasi mülahazalar farklıdır ancak bunun anlaşılması gerekir. Avrupa ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediğimizde ortak değerlere ve kültürel çevrenin korunmasına saygı duyarız. Umarım bu da anlaşılır.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk makamlarının verdiği kararın 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve insanlığa ait olan bu kilisenin karakterini çarpıttığı ve aşağıladığı için uluslararası topluma karşı bir meydan okuma teşkil ettiğini' belirtmişti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
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Miçotakis, Türk turistlerle bir araya geldi: 'Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin yararına olacak'
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