Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Kariye' açıklaması: 'İstanbul'un zengin tarihine hakaret'

Gerçekten de komşularla ilişkiler, iyi ilişkiler ve diyaloğun sürdürülmesi esastır ve her daim gereklidir. Zira bu şekilde barış ve iyi komşuluk koşullarına sahip olunabilir ve aynı zamanda gerektiğinde istenilen mesajlar iletilebilir. Ancak ne yazık ki her şey her zaman yolunda gitmiyor. Birçok alanda sorunsuz bir dönemden geçiyoruz ancak Türkiye'nin bir manastırı camiye dönüştürmesi iyi bir mesaj vermiyor. Türkiye'deki manastır yalnızca bir Ortodoks kilisesi değil, evrensel bir anıttır. Elbette siyasi mülahazalar farklıdır ancak bunun anlaşılması gerekir. Avrupa ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istediğimizde ortak değerlere ve kültürel çevrenin korunmasına saygı duyarız. Umarım bu da anlaşılır.