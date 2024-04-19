https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/micotakis-turk-turistlerle-bir-araya-geldi-yunanistan-ve-turkiye-iliskilerinin-yararina-olacak-1082960114.html
Miçotakis, Türk turistlerle bir araya geldi: 'Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin yararına olacak'
Miçotakis, Türk turistlerle bir araya geldi: 'Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin yararına olacak'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T23:18+0300
2024-04-19T23:18+0300
2024-04-19T23:18+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
kiryakos miçotakis
midilli
kapıda vize
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Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşlarının komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adaları Türkiye’den ziyaretçi akınına uğradı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum” dedi.Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, “Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/yunan-adalarina-kapida-vize-donemi-basladi-1082375056.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, kiryakos miçotakis, midilli, kapıda vize
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, kiryakos miçotakis, midilli, kapıda vize
Miçotakis, Türk turistlerle bir araya geldi: 'Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin yararına olacak'
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşlarının komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adaları Türkiye’den ziyaretçi akınına uğradı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum” dedi.
Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, “Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar” açıklamasında bulundu.