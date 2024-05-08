https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-petrol-deposunu-vurdu-1083589099.html

Ukrayna ordusu Lugansk’ta bir petrol deposunu vurdu

Ukrayna ordusu Lugansk’ta bir petrol deposunu vurdu

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Lugansk şehrine yönelik düzenlediği saldırıda muhtemelen ATACMS... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T07:35+0300

2024-05-08T07:35+0300

2024-05-08T07:35+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

leonid paseçnik

ukrayna ordusu

füze saldırısı

patlama

ağır yaralı

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Ukrayna ordusu geçen gece Lugansk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında bir petrol deposunda patlama meydana geldi.Olayda petrol deposunda çalışan 5 kişi ağır yaralanırken ayrıca elektrik hatlarına zarar verildi ve bir doğalgaz boru hattında yangın çıktı.LHC lideri Paseçnik, Telegram paylaşımında, “Lugansk’taki petrol deposuna gece düzenlenen saldırının Batı yapımı ATACMS füzeleriyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor” diye yazdı.Ukrayna ordusu düzenli olarak Donbass yerleşimlerini bombalıyor. Lugansk’ta en son 13 Nisan’da bir makine mühendisliği fabrikasına düzenlenen saldırıda dokuz kişi yaralanmıştı.

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, ukrayna ordusu, füze saldırısı, patlama, ağır yaralı