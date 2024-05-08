https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-petrol-deposunu-vurdu-1083589099.html
Ukrayna ordusu Lugansk’ta bir petrol deposunu vurdu
Ukrayna ordusu Lugansk’ta bir petrol deposunu vurdu
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Lugansk şehrine yönelik düzenlediği saldırıda muhtemelen ATACMS... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T07:35+0300
2024-05-08T07:35+0300
2024-05-08T07:35+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
leonid paseçnik
ukrayna ordusu
füze saldırısı
patlama
ağır yaralı
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Ukrayna ordusu geçen gece Lugansk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında bir petrol deposunda patlama meydana geldi.Olayda petrol deposunda çalışan 5 kişi ağır yaralanırken ayrıca elektrik hatlarına zarar verildi ve bir doğalgaz boru hattında yangın çıktı.LHC lideri Paseçnik, Telegram paylaşımında, “Lugansk’taki petrol deposuna gece düzenlenen saldırının Batı yapımı ATACMS füzeleriyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor” diye yazdı.Ukrayna ordusu düzenli olarak Donbass yerleşimlerini bombalıyor. Lugansk’ta en son 13 Nisan’da bir makine mühendisliği fabrikasına düzenlenen saldırıda dokuz kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ukrayna-ordusunun-rusya-siniri-yakinindaki-mevzileri-yok-edildi-1083551454.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, ukrayna ordusu, füze saldırısı, patlama, ağır yaralı
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), leonid paseçnik, ukrayna ordusu, füze saldırısı, patlama, ağır yaralı
Ukrayna ordusu Lugansk’ta bir petrol deposunu vurdu
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Lugansk şehrine yönelik düzenlediği saldırıda muhtemelen ATACMS füzelerini kullandığını belirtti.
Ukrayna ordusu geçen gece Lugansk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında bir petrol deposunda patlama meydana geldi.
Olayda petrol deposunda çalışan 5 kişi ağır yaralanırken ayrıca elektrik hatlarına zarar verildi ve bir doğalgaz boru hattında yangın çıktı.
LHC lideri Paseçnik, Telegram paylaşımında, “Lugansk’taki petrol deposuna gece düzenlenen saldırının Batı yapımı ATACMS füzeleriyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor” diye yazdı.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Donbass yerleşimlerini bombalıyor. Lugansk’ta en son 13 Nisan’da bir makine mühendisliği fabrikasına düzenlenen saldırıda dokuz kişi yaralanmıştı.