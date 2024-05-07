https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ukrayna-ordusunun-rusya-siniri-yakinindaki-mevzileri-yok-edildi-1083551454.html

Ukrayna ordusunun Rusya sınırı yakınındaki mevzileri yok edildi

Ukrayna ordusunun Rusya sınırı yakınındaki mevzileri yok edildi

Sputnik Türkiye

Rusya sınır koruma birimlerine bağlı tankçıların, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesiyle sınırda yer alan Ukrayna topraklarındaki terörist oluşumlara ait... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T07:23+0300

2024-05-07T07:23+0300

2024-05-07T07:40+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

t-80 tankı

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

belgorod

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082091056_0:267:2691:1781_1920x0_80_0_0_c2fa9cb2b5b3385bea131e849e8edd22.jpg

Rus ordusu, ülke topraklarındaki sivil tesislere yönelik terör saldırılarını sürdüren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini ve altyapısını yok etmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet sınırı koruma birimlerine bağlı tankçı gruplar, Belgorod bölgesiyle sınırdaki Ukrayna topraklarında Ukraynalı terörist oluşumlara ait müstahkem mevzileri yok etti” ifadesine yer verildi.Ukraynalı militanlarına ait mevziler, insansız hava araçlarıyla yapılan keşif çalışmaları sırasında tespit edildi. Bölgeyi inceleyen istihbarat uzmanları, hedefler yakınında sivillerin bulunmadığına emin olduktan sonra koordinatları tankçılara bildirdi. T-80BM tanklarının atış noktalarına gelerek Ukrayna mevzilerine saldırı düzenledi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve orta kesimlerdeki bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Dün Belgorod bölgesinde bir tarım şirketine ait araçlara yönelik düzenlenen İHA saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken üçü çocuk 40’dan fazla kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-sivil-araclari-hedef-aldi-en-az-6-olu-33-yarali-1083521564.html

belgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus ordusu, t-80 tankı, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, belgorod