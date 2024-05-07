https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ukrayna-ordusunun-rusya-siniri-yakinindaki-mevzileri-yok-edildi-1083551454.html
Ukrayna ordusunun Rusya sınırı yakınındaki mevzileri yok edildi
Ukrayna ordusunun Rusya sınırı yakınındaki mevzileri yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya sınır koruma birimlerine bağlı tankçıların, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesiyle sınırda yer alan Ukrayna topraklarındaki terörist oluşumlara ait... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T07:23+0300
2024-05-07T07:23+0300
2024-05-07T07:40+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
t-80 tankı
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
belgorod
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Rus ordusu, ülke topraklarındaki sivil tesislere yönelik terör saldırılarını sürdüren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini ve altyapısını yok etmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet sınırı koruma birimlerine bağlı tankçı gruplar, Belgorod bölgesiyle sınırdaki Ukrayna topraklarında Ukraynalı terörist oluşumlara ait müstahkem mevzileri yok etti” ifadesine yer verildi.Ukraynalı militanlarına ait mevziler, insansız hava araçlarıyla yapılan keşif çalışmaları sırasında tespit edildi. Bölgeyi inceleyen istihbarat uzmanları, hedefler yakınında sivillerin bulunmadığına emin olduktan sonra koordinatları tankçılara bildirdi. T-80BM tanklarının atış noktalarına gelerek Ukrayna mevzilerine saldırı düzenledi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve orta kesimlerdeki bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Dün Belgorod bölgesinde bir tarım şirketine ait araçlara yönelik düzenlenen İHA saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken üçü çocuk 40’dan fazla kişi de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-sivil-araclari-hedef-aldi-en-az-6-olu-33-yarali-1083521564.html
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rus ordusu, t-80 tankı, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, belgorod
rus ordusu, t-80 tankı, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, belgorod
Ukrayna ordusunun Rusya sınırı yakınındaki mevzileri yok edildi
07:23 07.05.2024 (güncellendi: 07:40 07.05.2024)
Rusya sınır koruma birimlerine bağlı tankçıların, ülkenin batısındaki Belgorod bölgesiyle sınırda yer alan Ukrayna topraklarındaki terörist oluşumlara ait müstahkem mevzileri yok ettiği belirtildi.
Rus ordusu, ülke topraklarındaki sivil tesislere yönelik terör saldırılarını sürdüren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini ve altyapısını yok etmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Devlet sınırı koruma birimlerine bağlı tankçı gruplar, Belgorod bölgesiyle sınırdaki Ukrayna topraklarında Ukraynalı terörist oluşumlara ait müstahkem mevzileri yok etti” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı militanlarına ait mevziler, insansız hava araçlarıyla yapılan keşif çalışmaları sırasında tespit edildi. Bölgeyi inceleyen istihbarat uzmanları, hedefler yakınında sivillerin bulunmadığına emin olduktan sonra koordinatları tankçılara bildirdi. T-80BM tanklarının atış noktalarına gelerek Ukrayna mevzilerine saldırı düzenledi.
Hedefleri vurmak için birkaç atış yeterli oldu. Atışlar, İHA yardımıyla tanzim edilerek müstahkem mevziler, içindeki Ukrayna askerleriyle birlikte yok edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve orta kesimlerdeki bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Dün Belgorod bölgesinde bir tarım şirketine ait araçlara yönelik düzenlenen İHA saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken üçü çocuk 40’dan fazla kişi de yaralanmıştı.