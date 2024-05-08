https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/nato-tatbikati-sirasinda-parasutle-atlayan-11-asker-yaralandi-1083599073.html

NATO tatbikatı sırasında paraşütle atlayan 11 asker yaralandı

NATO tatbikatı sırasında paraşütle atlayan 11 asker yaralandı

Sputnik Türkiye

İsveç’te devam eden NATO’nun Swift Response tatbikatı sırasında, paraşütle atlayan 11 asker yaralandı. Yaralanan askerlerin ABD, Macaristan ve İtalya ordusuna... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T11:35+0300

2024-05-08T11:35+0300

2024-05-08T11:35+0300

nato

askeri tatbikat

swift response

can kaybı

isveç

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083598781_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_9cd7707bee3d53ba36d616023ca21970.jpg

NATO'nun Avrupa'daki tatbikatları, Batı askerlerinin savaşa hazır olmadığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, ittifakın daha önce Polonya ve Almanya’da yaşadığı ‘talihsiz’ olaylara İsveç’teki NATO tatbikatı sırasında bir yenisi daha eklendi.Aftonbladet gazetesinin haberinde, “Smaland bölgesinin Skillingaryd yerleşiminde Salı günü NATO'nun Swift Response tatbikatı sırasında paraşütle atlarken 11 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.Yaralananların ABD, Macaristan ve İtalya askerleri olduğu kaydedilen haberde, “9 kişi helikopterlerle tahliye edilirken iki kişi de hastaneye kaldırıldı” dendi.NATO'nun mart ayında Polonya’da düzenlediği tatbikat sırasında 2 asker zırhlı araç altında kalarak can vermişti. Ayrıca iki kişinin de bir poligonda meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Nisan ayında yine Polonya'daki bir tatbikat sırasında bir İspanyol asker hayatını kaybetmişti. Almanya’daki tatbikat sırasında da 5 Hollandalı asker yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/pentagon-abd-ve-avrupadaki-muttefikleri-astral-knight-askeri-tatbikatina-basladi-1083587747.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, askeri tatbikat, swift response, can kaybı, isveç