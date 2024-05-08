https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/nato-tatbikati-sirasinda-parasutle-atlayan-11-asker-yaralandi-1083599073.html
NATO tatbikatı sırasında paraşütle atlayan 11 asker yaralandı
NATO tatbikatı sırasında paraşütle atlayan 11 asker yaralandı
Sputnik Türkiye
İsveç’te devam eden NATO’nun Swift Response tatbikatı sırasında, paraşütle atlayan 11 asker yaralandı. Yaralanan askerlerin ABD, Macaristan ve İtalya ordusuna... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T11:35+0300
2024-05-08T11:35+0300
2024-05-08T11:35+0300
nato
askeri tatbikat
swift response
can kaybı
isveç
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083598781_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_9cd7707bee3d53ba36d616023ca21970.jpg
NATO'nun Avrupa'daki tatbikatları, Batı askerlerinin savaşa hazır olmadığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, ittifakın daha önce Polonya ve Almanya’da yaşadığı ‘talihsiz’ olaylara İsveç’teki NATO tatbikatı sırasında bir yenisi daha eklendi.Aftonbladet gazetesinin haberinde, “Smaland bölgesinin Skillingaryd yerleşiminde Salı günü NATO'nun Swift Response tatbikatı sırasında paraşütle atlarken 11 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.Yaralananların ABD, Macaristan ve İtalya askerleri olduğu kaydedilen haberde, “9 kişi helikopterlerle tahliye edilirken iki kişi de hastaneye kaldırıldı” dendi.NATO'nun mart ayında Polonya’da düzenlediği tatbikat sırasında 2 asker zırhlı araç altında kalarak can vermişti. Ayrıca iki kişinin de bir poligonda meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Nisan ayında yine Polonya'daki bir tatbikat sırasında bir İspanyol asker hayatını kaybetmişti. Almanya’daki tatbikat sırasında da 5 Hollandalı asker yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/pentagon-abd-ve-avrupadaki-muttefikleri-astral-knight-askeri-tatbikatina-basladi-1083587747.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083598781_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ebcc1055be4c10109e81ba8214506248.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, askeri tatbikat, swift response, can kaybı, isveç
nato, askeri tatbikat, swift response, can kaybı, isveç
NATO tatbikatı sırasında paraşütle atlayan 11 asker yaralandı
İsveç’te devam eden NATO’nun Swift Response tatbikatı sırasında, paraşütle atlayan 11 asker yaralandı. Yaralanan askerlerin ABD, Macaristan ve İtalya ordusuna bağlı olduğu belirtildi.
NATO'nun Avrupa'daki tatbikatları, Batı askerlerinin savaşa hazır olmadığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken, ittifakın daha önce Polonya ve Almanya’da yaşadığı ‘talihsiz’ olaylara İsveç’teki NATO tatbikatı sırasında bir yenisi daha eklendi.
Aftonbladet gazetesinin haberinde, “Smaland bölgesinin Skillingaryd yerleşiminde Salı günü NATO'nun Swift Response tatbikatı sırasında paraşütle atlarken 11 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.
Yaralananların ABD, Macaristan ve İtalya askerleri olduğu kaydedilen haberde, “9 kişi helikopterlerle tahliye edilirken iki kişi de hastaneye kaldırıldı” dendi.
NATO'nun mart ayında Polonya’da düzenlediği tatbikat sırasında 2 asker zırhlı araç altında kalarak can vermişti. Ayrıca iki kişinin de bir poligonda meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Nisan ayında yine Polonya'daki bir tatbikat sırasında bir İspanyol asker hayatını kaybetmişti. Almanya’daki tatbikat sırasında da 5 Hollandalı asker yaralanmıştı.