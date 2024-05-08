https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/pentagon-abd-ve-avrupadaki-muttefikleri-astral-knight-askeri-tatbikatina-basladi-1083587747.html

Pentagon: ABD ve Avrupa'daki müttefikleri Astral Knight askeri tatbikatına başladı

Pentagon: ABD ve Avrupa'daki müttefikleri Astral Knight askeri tatbikatına başladı

Sputnik Türkiye

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin Astral Knight 2024 hava savunma tatbikatına başladığını duyurdu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T01:28+0300

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dünya

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd

avrupa

tatbikat

polonya

baltık ülkeleri

ingiltere

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında ABD ve bazı NATO müttefiki ülkelerin Avrupa'da yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen Astral Knight 2024 hava savunma tatbikatına başladığını söyledi.Singh, “Astral Knight tatbikatlarının başladığını duyurmak istiyorum. Altı yıldır gerçekleştirilen ve 2 hafta sürecek bu tatbikat, Polonya ve Baltık ülkelerinde uçuş eğitimi ve muharebe simülasyonlarına odaklanacak” dedi.Pentagon sözcüsü, tatbikata ABD, İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 50'den fazla uçağın yanı sıra yaklaşık 5 bin askeri personelin katıldığını kaydetti.Sözcü ayrıca, tatbikatın, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin hava savunmasını güçlendirmek ve Washington'un bu ülkelerin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını göstermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

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polonya

baltık ülkeleri

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, avrupa, tatbikat, polonya, baltık ülkeleri, ingiltere