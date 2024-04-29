https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-hamza-yusuf-istifa-etti--1083271532.html
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
Sputnik Türkiye
Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya bölgesinin ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, istifa ettiğini duyurdu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T14:25+0300
2024-04-29T14:25+0300
2024-04-29T14:48+0300
dünya
hamza yusuf
iskoçya
ingiltere
istifa
başbakan
başbakan
iskoçya ulusal partisi (snp)
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İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf, istifa ettiğini duyurdu. Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/blinken-suudi-arabistanli-mevkidasiyla-gazze-ve-refahi-gorustu-1083270079.html
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hamza yusuf, iskoçya, ingiltere, istifa, başbakan, başbakan, iskoçya ulusal partisi (snp)
hamza yusuf, iskoçya, ingiltere, istifa, başbakan, başbakan, iskoçya ulusal partisi (snp)
İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti
14:25 29.04.2024 (güncellendi: 14:48 29.04.2024)
Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya bölgesinin ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, istifa ettiğini duyurdu.
İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf, istifa ettiğini duyurdu.
Yakın zamanda İskoçya'daki iktidar parti olan SNP ile Yeşiller Partisi emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Koalisyonun bozulmasıyla SNP lideri Yusuf'un tekrardan mecliste güven oyu alamayacağı düşünülüyordu.