https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/brezilyadaki-sel-felaketinde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-95e-cikti-1083590536.html
Brezilya'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı
Brezilya'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı
Sputnik Türkiye
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 95’e yükseldiği, kaybolanların sayısının ise 131’e çıktığı açıklandı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T08:50+0300
2024-05-08T08:50+0300
2024-05-08T08:50+0300
dünya
brezilya
sel
sel felaketi
yağmur
şiddetli yağış
güney amerika
doğal afet
can kaybı
sivil can kaybı
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Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artarken, basın toplantısında konuşan Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, “95 ölü sayısı... Rakamlar artıyor, ancak ne yazık ki hala acil bir durum yaşadığımız için yüksek derecede yanlışlık olduğunu tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.Vali, 131 kişinin kayıp olduğunu, 150 bin kişinin ise sel yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığını ekledi.Rio Grande do Sul eyaletinde 497 ilçeden 401'i fırtına ve sellerden etkilenirken, 1.4 milyon kişi felaketten olumsuz etkilendi.Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi.Felaket durumu ilan edilmiştiRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne felaket durumu ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.Felaket bölgesini iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını sözünü vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/brezilyadaki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-78e-yukseldi-1083530009.html
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brezilya, sel, sel felaketi, yağmur, şiddetli yağış, güney amerika, doğal afet, can kaybı, sivil can kaybı
brezilya, sel, sel felaketi, yağmur, şiddetli yağış, güney amerika, doğal afet, can kaybı, sivil can kaybı
Brezilya'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 95’e yükseldiği, kaybolanların sayısının ise 131’e çıktığı açıklandı.
Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artarken, basın toplantısında konuşan Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, “95 ölü sayısı... Rakamlar artıyor, ancak ne yazık ki hala acil bir durum yaşadığımız için yüksek derecede yanlışlık olduğunu tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Vali, 131 kişinin kayıp olduğunu, 150 bin kişinin ise sel yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığını ekledi.
Rio Grande do Sul eyaletinde 497 ilçeden 401'i fırtına ve sellerden etkilenirken, 1.4 milyon kişi felaketten olumsuz etkilendi.
Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi.
Felaket durumu ilan edilmişti
Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne felaket durumu ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.
Felaket bölgesini iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını sözünü vermişti.