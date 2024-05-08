https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/belarus-disisleri-bakani-aleynik-bati-moskova-minsk-iliskilerini-bozmak-istiyor-1083589597.html

Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik: Batı, Moskova-Minsk ilişkilerini bozmak istiyor

Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik: Batı, Moskova-Minsk ilişkilerini bozmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya-Belarus birliğinin kıskançlığa neden olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Batı’nın bu müttefik ilişkilerini bozmak istediğini belirtti. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

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sergey aleynik

birlik devleti anlaşması

ittifak

müttefik

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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sputnik’e demecinde, Rusya ve Belarus arasındaki müttefik ilişkileri ve Batı’nın bu ilişkilere bakışını değerlendirdi.Sputnik’e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Moskova ve Minsk’in “kötü günde iyi günde birlik inşa” ettiğini söyledi.İki ülke arasındaki birliğin eşsiz olduğunu kaydeden Belaruslu diplomat, bu ittifakın devlet ve toplumun ekonomiden insani konulara kadar tüm yaşam alanlarını kapsadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Birçok politikacının yaptığı açıklamalar bunu kanıtlıyor” diyen Aleynik, “Örneğin eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton’un konuyla ilgili açıklamalarını duyduğunuzu düşünüyorum” diye ekledi.

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rusya, belarus, sergey aleynik, birlik devleti anlaşması, ittifak, müttefik, batı, abd, bolton