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Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik: Batı, Moskova-Minsk ilişkilerini bozmak istiyor
Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik: Batı, Moskova-Minsk ilişkilerini bozmak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya-Belarus birliğinin kıskançlığa neden olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Batı’nın bu müttefik ilişkilerini bozmak istediğini belirtti. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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birlik devleti anlaşması
ittifak
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batı
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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sputnik’e demecinde, Rusya ve Belarus arasındaki müttefik ilişkileri ve Batı’nın bu ilişkilere bakışını değerlendirdi.Sputnik’e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Moskova ve Minsk’in “kötü günde iyi günde birlik inşa” ettiğini söyledi.İki ülke arasındaki birliğin eşsiz olduğunu kaydeden Belaruslu diplomat, bu ittifakın devlet ve toplumun ekonomiden insani konulara kadar tüm yaşam alanlarını kapsadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Birçok politikacının yaptığı açıklamalar bunu kanıtlıyor” diyen Aleynik, “Örneğin eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton’un konuyla ilgili açıklamalarını duyduğunuzu düşünüyorum” diye ekledi.
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Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik: Batı, Moskova-Minsk ilişkilerini bozmak istiyor

08:00 08.05.2024
© Виктор ТолочкоSergey Aleynik
Sergey Aleynik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© Виктор Толочко
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Rusya-Belarus birliğinin kıskançlığa neden olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Batı’nın bu müttefik ilişkilerini bozmak istediğini belirtti.
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sputnik’e demecinde, Rusya ve Belarus arasındaki müttefik ilişkileri ve Batı’nın bu ilişkilere bakışını değerlendirdi.
Sputnik’e demeç veren Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Moskova ve Minsk’in “kötü günde iyi günde birlik inşa” ettiğini söyledi.
İki ülke arasındaki birliğin eşsiz olduğunu kaydeden Belaruslu diplomat, bu ittifakın devlet ve toplumun ekonomiden insani konulara kadar tüm yaşam alanlarını kapsadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Elbette bu birlik kıskançlığa neden oluyor. Bazıları bu ittifaka ilgiyle bakıyor, ama bazıları da bu ilişkileri bozmak istediğini açık açık dile getiriyor. Belarus ve Rusya arasında kurulan müttefik ilişkileri stratejik olarak koparmak istiyorlar.
“Birçok politikacının yaptığı açıklamalar bunu kanıtlıyor” diyen Aleynik, “Örneğin eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton’un konuyla ilgili açıklamalarını duyduğunuzu düşünüyorum” diye ekledi.
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