https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/belarus-lideri-lukasenko-dunya-hicbir-zaman-nukleer-savasa-su-anki-kadar-yaklasmamisti-1083584983.html

Belarus lideri Lukaşenko: Dünya hiçbir zaman nükleer savaşa şu anki kadar yaklaşmamıştı

Belarus lideri Lukaşenko: Dünya hiçbir zaman nükleer savaşa şu anki kadar yaklaşmamıştı

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyanın hiçbir zaman nükleer savaşın eşiğine şu anki kadar yaklaşmadığını belirtti. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T21:58+0300

2024-05-07T21:58+0300

2024-05-07T22:00+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

nükleer savaş

iskender füze sistemi

su-25

belarus savunma bakanlığı

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Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Devlet Başkanı Lukaşenko, dünyanın asla nükleer savaşın eşiğine şu anki kadar yaklaşmadığını ifade etti.Lukaşenko ayrıca Batılı politikacıların yaptıkları açıklamaların sadece Avrupa kıtasında değil, dünya genelinde gerilimin tırmanmasına yol açtığına da dikkat çekti.‘Belarus ordusunda taktik nükleer silahların kullanımına yönelik denetimler savunma amaçlıdır’Belarus ordusunda stratejik olmayan nükleer kuvvetler ile nükleer silah taşıyıcı araçlara yönelik başlatılan ani denetimi değerlendiren Lukaşenko, “Bugün karşılık niteliğindeki önlemlerin ikinci aşamasına geçiyoruz. İlk kez stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin konular üzerinde çalışmayı planlıyoruz” diye konuştu.Lukaşenko ayrıca ‘denetimin sadece savunma amaçlı olduğunun’ altını çizdi.Daha önce Belarus ordusunda stratejik olmayan nükleer kuvvetler ile nükleer silah taşıyıcı araçlara yönelik ani denetim başlatılmıştı. Belarus Savunma Bakanlığı, İskender taktik füze sistemlerinin bir bölümünün ve Su-25 uçaklarından oluşan filonun görevleri yerine getirmek üzere hazır vaziyete getirildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/belarus-devlet-baskani-lukasenko-rusya-ve-cin-birlikteligiyle-abd-basa-cikamaz-1083108930.html

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nükleer savaş, iskender füze sistemi, su-25, belarus savunma bakanlığı