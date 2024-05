https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/arda-turan-anlatildigi-gibi-fahis-faizler-gibi-bir-sey-yok-1083591320.html

Arda Turan: Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok

Arda Turan: Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok

Sputnik Türkiye

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Turan, Seçil Erzan tarafından dolandırılma sürecine ilişkin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:10+0300

2024-05-08T09:10+0300

2024-05-08T09:21+0300

yaşam

arda turan

seçil erzan

fon

gizli fon

banka

denizbank

fatih terim

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081517070_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_bae2fb556a5695acc98e857322c89106.jpg

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu.'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok'Arda Turan, Seçil Erzan davası hakkında konuştu. Turan, "Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok. Bizim paralarımız, çocukluğumuzdan beri tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar. Öyle 'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok. Pandemi döneminde dolardan kim ne kadar kazandıysa öyleydi. Bize burada çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Bu ülkede biz yıllarca elden para alıp dekonta imza attık futbolculuk döneminde. Şunu söylemek istiyorum: Bu kadın, 15 sene boyunca başarı hikayesi olarak bankanın sosyal medyasında duran, bankanın çok güvendiği ve İstanbul'un göbeğinde şube müdürlüğü yapmış birisi. Ben ilk günden son güne şunu söylüyorum: Bankanın yöneticilerinin bir suçu olmayabilir ama bu bankanın çalışanının sorumluluğuna girer. Her şeyi geçtim, biz mağduruz. Para kaybettik. Bugün sen para kaybetsen ben üzülür ve 'Geçmiş olsun.' derim, hatta 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derim. Seninle gülüp eğlenip dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta 'Seçil Erzan' dediler. Bandırma'ya gidiyorum, diyorlar. Bodrum'a gidiyorum, diyorlar. Bana bir şey olmaz, Allah bana sağlık verdikçe çalışırım. Paranın azıyla da çoğuyla da gocunmam." dedi.'Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur'Arda Turan "Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur. Açıp bakalım. Biz 1 golle Beşiktaş'a şampiyonluk kaybettik, siz bizden daha iyi olduğunuz için kazandınız. Biz kendi aramızda Belhanda, saha krizi, o bu falan bir sürü deplasmanı geçmişken kaybettik." dedi.'Ne yapmış olursa olsun bir kadındır'Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/iki-iddianame-daha-kabul-edildi-secil-erzan-hakkinda-istenen-hapis-cezasi-275-yila-cikti-1083461418.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda turan,arda turan seçil erzan,arda seçil,seçil erzan,arda turan bankı,arda turan ne kadar dolandırıldı