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Arda Turan: Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok
Arda Turan: Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok
Sputnik Türkiye
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Turan, Seçil Erzan tarafından dolandırılma sürecine ilişkin... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu.'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok'Arda Turan, Seçil Erzan davası hakkında konuştu. Turan, "Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok. Bizim paralarımız, çocukluğumuzdan beri tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar. Öyle 'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok. Pandemi döneminde dolardan kim ne kadar kazandıysa öyleydi. Bize burada çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Bu ülkede biz yıllarca elden para alıp dekonta imza attık futbolculuk döneminde. Şunu söylemek istiyorum: Bu kadın, 15 sene boyunca başarı hikayesi olarak bankanın sosyal medyasında duran, bankanın çok güvendiği ve İstanbul'un göbeğinde şube müdürlüğü yapmış birisi. Ben ilk günden son güne şunu söylüyorum: Bankanın yöneticilerinin bir suçu olmayabilir ama bu bankanın çalışanının sorumluluğuna girer. Her şeyi geçtim, biz mağduruz. Para kaybettik. Bugün sen para kaybetsen ben üzülür ve 'Geçmiş olsun.' derim, hatta 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derim. Seninle gülüp eğlenip dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta 'Seçil Erzan' dediler. Bandırma'ya gidiyorum, diyorlar. Bodrum'a gidiyorum, diyorlar. Bana bir şey olmaz, Allah bana sağlık verdikçe çalışırım. Paranın azıyla da çoğuyla da gocunmam." dedi.'Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur'Arda Turan "Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur. Açıp bakalım. Biz 1 golle Beşiktaş'a şampiyonluk kaybettik, siz bizden daha iyi olduğunuz için kazandınız. Biz kendi aramızda Belhanda, saha krizi, o bu falan bir sürü deplasmanı geçmişken kaybettik." dedi.'Ne yapmış olursa olsun bir kadındır'Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/iki-iddianame-daha-kabul-edildi-secil-erzan-hakkinda-istenen-hapis-cezasi-275-yila-cikti-1083461418.html
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Arda Turan: Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok

09:10 08.05.2024 (güncellendi: 09:21 08.05.2024)
© AA / Cemal YurttaşArda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın ilk kez beyanı alındı.
Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın ilk kez beyanı alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Turan, Seçil Erzan tarafından dolandırılma sürecine ilişkin "Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok. Bizim paralarımız, tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar." dedi.
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu.

'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok'

Arda Turan, Seçil Erzan davası hakkında konuştu. Turan, "Anlatıldığı gibi fahiş faizler gibi bir şey yok. Bizim paralarımız, çocukluğumuzdan beri tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar. Öyle 'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok. Pandemi döneminde dolardan kim ne kadar kazandıysa öyleydi. Bize burada çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Bu ülkede biz yıllarca elden para alıp dekonta imza attık futbolculuk döneminde. Şunu söylemek istiyorum: Bu kadın, 15 sene boyunca başarı hikayesi olarak bankanın sosyal medyasında duran, bankanın çok güvendiği ve İstanbul'un göbeğinde şube müdürlüğü yapmış birisi. Ben ilk günden son güne şunu söylüyorum: Bankanın yöneticilerinin bir suçu olmayabilir ama bu bankanın çalışanının sorumluluğuna girer. Her şeyi geçtim, biz mağduruz. Para kaybettik. Bugün sen para kaybetsen ben üzülür ve 'Geçmiş olsun.' derim, hatta 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derim. Seninle gülüp eğlenip dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta 'Seçil Erzan' dediler. Bandırma'ya gidiyorum, diyorlar. Bodrum'a gidiyorum, diyorlar. Bana bir şey olmaz, Allah bana sağlık verdikçe çalışırım. Paranın azıyla da çoğuyla da gocunmam." dedi.

'Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur'

Arda Turan "Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur. Açıp bakalım. Biz 1 golle Beşiktaş'a şampiyonluk kaybettik, siz bizden daha iyi olduğunuz için kazandınız. Biz kendi aramızda Belhanda, saha krizi, o bu falan bir sürü deplasmanı geçmişken kaybettik." dedi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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İki iddianame daha kabul edildi: Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası 275 yıla çıktı
3 Mayıs, 21:21

'Ne yapmış olursa olsun bir kadındır'

Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben bel altı iddialardan rahatsızım."

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