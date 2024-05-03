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İki iddianame daha kabul edildi: Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası 275 yıla çıktı
İki iddianame daha kabul edildi: Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası 275 yıla çıktı
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 5 müştekinin şikayetleri üzerine hazırlanan iki yeni iddianame, İstanbul 41. Ağır... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T21:21+0300
2024-05-03T21:24+0300
arda turan
seçil erzan
türkiye
müşteki
dava
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni gelişme yaşandı.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında yargılaması süren dava dosyasında müştekilerin şikayeti üzerine iki yeni iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli hazırlanan, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın "müşteki" olarak yer aldığı ilk iddianamede, müştekilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları aktarıldı.Sanık Erzan'ın çalıştığı bankanın Çorlu şubesinden Florya şubesine tayin olmasından bir süre sonra müştekileri arayarak birikimlerini bu şubeye taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.İddianamede, Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi.Sanıklar Erzan ve Eligül'ün 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Savcılıkça hazırlanan ve müştekiler Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in yer aldığı diğer iddianamede ise sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın müştekileri bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi.İddianamede, sanıklar Can ve Erzan'ın, müştekilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı aktarılarak, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasının müştekilere geri ödendiği belirtildi.Sanıklar Erzan ve Can'ın "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen bu iddianame de mahkemece kabul edildi.Sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası, hazırlanan son iddianamelerle 275 yıla çıktı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Sanık Erzan'ın 84 yıldan 275 yıla kadar hapsi isteniyorSanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 84 yıldan 275 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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arda turan, seçil erzan, müşteki, dava, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, dolandırmak
arda turan, seçil erzan, müşteki, dava, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, dolandırmak

İki iddianame daha kabul edildi: Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası 275 yıla çıktı

21:21 03.05.2024 (güncellendi: 21:24 03.05.2024)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 5 müştekinin şikayetleri üzerine hazırlanan iki yeni iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava dosyasıyla birleştirildi. İki yeni iddianameyle sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası 275 yıla çıktı. Müşteki sayısı 26'ya yükseldi.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni gelişme yaşandı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında yargılaması süren dava dosyasında müştekilerin şikayeti üzerine iki yeni iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli hazırlanan, Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın "müşteki" olarak yer aldığı ilk iddianamede, müştekilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları, sanık Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları aktarıldı.
Sanık Erzan'ın çalıştığı bankanın Çorlu şubesinden Florya şubesine tayin olmasından bir süre sonra müştekileri arayarak birikimlerini bu şubeye taşımalarını istediği, paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.
İddianamede, Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi.
Sanıklar Erzan ve Eligül'ün 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Savcılıkça hazırlanan ve müştekiler Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in yer aldığı diğer iddianamede ise sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın müştekileri bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi.
İddianamede, sanıklar Can ve Erzan'ın, müştekilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı aktarılarak, bu paranın 1 milyon 550 bin lirasının müştekilere geri ödendiği belirtildi.
Sanıklar Erzan ve Can'ın "dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen bu iddianame de mahkemece kabul edildi.
Sanık Seçil Erzan hakkında istenen hapis cezası, hazırlanan son iddianamelerle 275 yıla çıktı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan'ın 84 yıldan 275 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 84 yıldan 275 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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