https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tarim-bakani-yumakli-et-fiyatlarindaki-spekulatif-durum-kurban-fiyatlarinda-yasanmayacak-1083557838.html

Tarım Bakanı Yumaklı: Et fiyatlarındaki spekülatif durum kurban fiyatlarında yaşanmayacak

Tarım Bakanı Yumaklı: Et fiyatlarındaki spekülatif durum kurban fiyatlarında yaşanmayacak

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Fiyatları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı et fiyatlarından yaşanan... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T11:56+0300

2024-05-07T11:56+0300

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi. Kabine toplantısı sonrasında açıklanan fiyatları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu değerlendirmeyi yaptı.‘Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma sürüyor’Sokak hayvanlarına yönelik çalışmanın da devam ettiğini belirten Yumaklı “Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek” ifadelerini kullandı.

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