https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tarim-bakani-yumakli-et-fiyatlarindaki-spekulatif-durum-kurban-fiyatlarinda-yasanmayacak-1083557838.html
Tarım Bakanı Yumaklı: Et fiyatlarındaki spekülatif durum kurban fiyatlarında yaşanmayacak
Tarım Bakanı Yumaklı: Et fiyatlarındaki spekülatif durum kurban fiyatlarında yaşanmayacak
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Fiyatları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı et fiyatlarından yaşanan... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T11:56+0300
2024-05-07T11:56+0300
2024-05-07T11:56+0300
türkiye
kurbanlık
kurban
kurban bayramı
kurban kesim bedeli
fiyat
fahiş fiyat
sokak
sokak köpeği
sokak kedisi
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0a/1044937121_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8ea4895249f346dba07989a80a56b211.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi. Kabine toplantısı sonrasında açıklanan fiyatları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu değerlendirmeyi yaptı.‘Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma sürüyor’Sokak hayvanlarına yönelik çalışmanın da devam ettiğini belirten Yumaklı “Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/orman-yangini-filosunda-kac-arac-var-1083533487.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0a/1044937121_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e335861ef12f6eaf7120f0f3b18e40f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
kurbanlık fiyatları ne kadar,kurbanlık sıkıntısı var mı, sokak köpekleri için ne yapılacak,sokak hayvanlarına yönelik çalışma var mı,sokak köpekleri toplanacak mı
kurbanlık fiyatları ne kadar,kurbanlık sıkıntısı var mı, sokak köpekleri için ne yapılacak,sokak hayvanlarına yönelik çalışma var mı,sokak köpekleri toplanacak mı
Tarım Bakanı Yumaklı: Et fiyatlarındaki spekülatif durum kurban fiyatlarında yaşanmayacak
Özel
Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Fiyatları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı et fiyatlarından yaşanan spekülatif durumunun kurbanlık fiyatlarında yaşanmayacağını vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi. Kabine toplantısı sonrasında açıklanan fiyatları değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu değerlendirmeyi yaptı.
“Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu.”
‘Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma sürüyor’
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmanın da devam ettiğini belirten Yumaklı “Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek” ifadelerini kullandı.