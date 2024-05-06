https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/orman-yangini-filosunda-kac-arac-var-1083533487.html

Orman yangını filosunda kaç araç var?

Orman yangını filosunda kaç araç var?

Sputnik Türkiye

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riski artmaya başladı. Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeni ile bu yıl riskin daha büyük olduğu vurgulanırken... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T15:03+0300

2024-05-06T15:03+0300

2024-05-06T15:03+0300

türkiye

orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

yangın

yangın helikopteri

yangın söndürme

yangın alarmı

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/12/1048128710_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_a63f629f354b88d7b7bd137068c547f8.jpg

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangını riski arttı. Daha önceki yıllarda yaşanan orman yangılarının bu yıl yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı araç filosunu genişletti. Bakanlığın verilerine göre bu yıl 24 uçak görev yapacak. 24 uçağın yanı sıra 105 helikopter, 14 İnsansız Hava Aracı, bin 605 arazöz, 821 iş makinası ve 25 bin personel görev yapacak.2021’de 4 uçakOrman yangınların en yoğun yaşandığı 2021 senesinde ise bakanlık envanterinden 5 uçak, 45 helikopter, 4 insansız hava aracı bin 305 arazöz, 501 iş makinası ve 21 bin personel görev yapıyordu. 2021’de Ağustos ayında 53 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.2020 yılında envanterde uçak yoktu2020 yılında ise Bakanlık envanterinden uçak ve İHA bulunmazken, 25 helikopter, bin 350 arazöz, 501 iş makinası ve 21 bin personel görev yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/bakan-yumakli-acikladi-56-projeye-195-milyon-lira-hibe-saglanacak-1080245609.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın alarmı