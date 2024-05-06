https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/orman-yangini-filosunda-kac-arac-var-1083533487.html
Orman yangını filosunda kaç araç var?
Orman yangını filosunda kaç araç var?
Sputnik Türkiye
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riski artmaya başladı. Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeni ile bu yıl riskin daha büyük olduğu vurgulanırken... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T15:03+0300
2024-05-06T15:03+0300
2024-05-06T15:03+0300
türkiye
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
yangın
yangın helikopteri
yangın söndürme
yangın alarmı
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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangını riski arttı. Daha önceki yıllarda yaşanan orman yangılarının bu yıl yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı araç filosunu genişletti. Bakanlığın verilerine göre bu yıl 24 uçak görev yapacak. 24 uçağın yanı sıra 105 helikopter, 14 İnsansız Hava Aracı, bin 605 arazöz, 821 iş makinası ve 25 bin personel görev yapacak.2021’de 4 uçakOrman yangınların en yoğun yaşandığı 2021 senesinde ise bakanlık envanterinden 5 uçak, 45 helikopter, 4 insansız hava aracı bin 305 arazöz, 501 iş makinası ve 21 bin personel görev yapıyordu. 2021’de Ağustos ayında 53 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.2020 yılında envanterde uçak yoktu2020 yılında ise Bakanlık envanterinden uçak ve İHA bulunmazken, 25 helikopter, bin 350 arazöz, 501 iş makinası ve 21 bin personel görev yapıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/bakan-yumakli-acikladi-56-projeye-195-milyon-lira-hibe-saglanacak-1080245609.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın alarmı
orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın alarmı
Orman yangını filosunda kaç araç var?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riski artmaya başladı. Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeni ile bu yıl riskin daha büyük olduğu vurgulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangına müdahale için 24 uçağın görev yapacağını duyurdu.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangını riski arttı. Daha önceki yıllarda yaşanan orman yangılarının bu yıl yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı
araç filosunu genişletti. Bakanlığın verilerine göre bu yıl 24 uçak görev yapacak. 24 uçağın yanı sıra 105 helikopter, 14 İnsansız Hava Aracı, bin 605 arazöz, 821 iş makinası ve 25 bin personel görev yapacak.
Orman yangınların en yoğun yaşandığı 2021 senesinde ise bakanlık envanterinden 5 uçak, 45 helikopter, 4 insansız hava aracı bin 305 arazöz, 501 iş makinası ve 21 bin personel görev yapıyordu. 2021’de Ağustos ayında 53 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
2020 yılında envanterde uçak yoktu
2020 yılında ise Bakanlık envanterinden uçak ve İHA bulunmazken, 25 helikopter, bin 350 arazöz, 501 iş makinası ve 21 bin personel görev yapıyordu.