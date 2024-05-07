https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/en-son-ikinci-dunya-savasinda-yan-yana-gelmislerdi-almanya-japonya-ile-ortak-tatbikat-duzenlecek-1083554489.html

En son İkinci Dünya Savaşı'nda yan yana gelmişlerdi: Almanya, Japonya ile ortak tatbikat düzenlecek

En son İkinci Dünya Savaşı'nda yan yana gelmişlerdi: Almanya, Japonya ile ortak tatbikat düzenlecek

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Alman kara ordusunun Japonya ile ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T10:04+0300

2024-05-07T10:04+0300

2024-05-07T10:06+0300

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Alman kara ordusunun, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin (GSDF) gelecek yılki kara tatbikatına katılabileceği bildirildi.Çin'in bölgede arttırdığı nüfuzunu durdurmak amacıyla Avrupa'daki 'benzer düşüncelere sahip' ülkelerle işbirlikleri arayan Japonya, Almanya ile tatbikat yapacak. Almanya Savunma Bakanı'nın verdiği röportajda iki ülkenin ilişkilerinin önemine vurgu yapılırken, aynı şekilde orduların da beraber çalışarak tatbikat yapabileceği aktarıldı. Alman Bakan, Japonya'da düzenlenmesi planlanan askeri tatbikatın, iki ülke kara orduları arasında şimdiye kadarki ilk tatbikat olacağını bildirdi.Tekrardan Çin ve Rusya'yı suçladılarÇin'in Güney Çin Denizi'ndeki haklarından vazgeçmeyeceğini belirten Almanya Savunma Bakanı Pistorus, "Gelişmeleri endişeyle izliyoruz" derken bir yandan da Çin'in Almanya'nın önemli bir ortağı olarak nitelendirdi. Ukrayna operasyonunun ise Almanya için bir 'dönüm noktası' olduğu söyleyen Pistorius, "Askeri uzmanlarımız bize Rusya'nın teorik olarak beş ila sekiz yıl içinde NATO topraklarına saldırabileceğini söylüyor. Moskova bu riski göze alsa da almasa da her şeye hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kaydetti.Ajans haberinde, Alman savaş uçaklarının temmuzda Japonya'da tatbikata katılacağını, Alman fırkateyninin ağustosta Japonya'ya liman ziyareti yapacağını aktardı.1940 yılında da Almanya ve Japonya müttefiklik ilan etmişti İkinci Dünya Savaşı öncesinde de Nazi Almanyası, İtalya ve Japon İmparatorluğu bir araya gelmiş, 1936 yılında bir Anti-Komintern Pakt imzalanmıştı. Sonrasında ise 1939'da üç devlet arasında Çelik Pakt adlı ittifaklık, 1940 yılında tam olarak üç devletin askeri hedeflerinin bütünleşmesine yol açan Üçlü Pakt (Tripartite Paktı) ile bir askeri ittifak haline gelmişti. 1 yıl sonra ise Hitler'in ordusu Sovyetler Birliği'ne saldırmış, Japonya ise Asya'da Çin ve HindiÇin bölgesinde büyük katliamlar gerçekleştirmişti. 1945 yılında ise iki devlette Sovyetler Birliği, Çin ve müttefikler tarafından büyük bir bozguna uğratılmıştı.

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