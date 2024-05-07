https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/besiktas-hisselerinde-dusus-31-liraya-geriledi-1083567930.html
Beşiktaş hisselerinde düşüş: Yüzde 65'in üzerinde değer kaybetti
Beşiktaş hisselerinde düşüş: Yüzde 65'in üzerinde değer kaybetti
Sputnik Türkiye
10 gündür taban yapan Beşiktaş hisseleri yüzde 65'in üzerinde gerileyerek 89 liradan 31 liraya düştü. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T13:40+0300
2024-05-07T13:40+0300
2024-05-07T13:40+0300
türkiye
beşiktaş
hisse
düşüş
taban
borsa
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Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri 22 Nisan'dan bu yana düşüş kaydediyor.Beşiktaş hisselerinin yüzde 65'in üzerinde değer kaybettiği belirtildi.19 Nisan'da 89 liranın üzerinde işlem gördüğü aktarılan BJKAS hisselerinin, bugün itibarıyla 31 liraya kadar düştüğü ifade edildi.Şirket, geçen yıldan itibaren yüzde 600'ın üzerinde yükseliş kaydetmişti.Beşiktaş, düşüşe rağmen borsadaki en değerli spor şirketi konumunu korurken en değerli şirket sıralamasında Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/besiktas-baskani-hasan-arat-yeni-sportif-direktor-icin-isim-verdi-1083300766.html
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beşiktaş, beşiktaş hisseleri, bjkas hisse
beşiktaş, beşiktaş hisseleri, bjkas hisse
Beşiktaş hisselerinde düşüş: Yüzde 65'in üzerinde değer kaybetti
10 gündür taban yapan Beşiktaş hisseleri yüzde 65'in üzerinde gerileyerek 89 liradan 31 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri 22 Nisan'dan bu yana düşüş kaydediyor.
Beşiktaş hisselerinin yüzde 65'in üzerinde değer kaybettiği belirtildi.
19 Nisan'da 89 liranın üzerinde işlem gördüğü aktarılan BJKAS hisselerinin, bugün itibarıyla 31 liraya kadar düştüğü ifade edildi.
Şirket, geçen yıldan itibaren yüzde 600'ın üzerinde yükseliş kaydetmişti.
Beşiktaş, düşüşe rağmen borsadaki en değerli spor şirketi konumunu korurken en değerli şirket sıralamasında Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı takip etti.