https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/besiktas-hisselerinde-dusus-31-liraya-geriledi-1083567930.html

Beşiktaş hisselerinde düşüş: Yüzde 65'in üzerinde değer kaybetti

Beşiktaş hisselerinde düşüş: Yüzde 65'in üzerinde değer kaybetti

Sputnik Türkiye

10 gündür taban yapan Beşiktaş hisseleri yüzde 65'in üzerinde gerileyerek 89 liradan 31 liraya düştü. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T13:40+0300

2024-05-07T13:40+0300

2024-05-07T13:40+0300

türkiye

beşiktaş

hisse

düşüş

taban

borsa

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Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) hisseleri 22 Nisan'dan bu yana düşüş kaydediyor.Beşiktaş hisselerinin yüzde 65'in üzerinde değer kaybettiği belirtildi.19 Nisan'da 89 liranın üzerinde işlem gördüğü aktarılan BJKAS hisselerinin, bugün itibarıyla 31 liraya kadar düştüğü ifade edildi.Şirket, geçen yıldan itibaren yüzde 600'ın üzerinde yükseliş kaydetmişti.Beşiktaş, düşüşe rağmen borsadaki en değerli spor şirketi konumunu korurken en değerli şirket sıralamasında Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı takip etti.

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