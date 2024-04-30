Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni sportif direktör için isim verdi

© İHA / SAMET YALÇIN-AW116044 hasan arat © İHA / SAMET YALÇIN-AW116044

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, Beşiktaş'ın sportif direktör adaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz Devin Özek de bunlardan biri" ifadelerini kullandı.