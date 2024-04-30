https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/besiktas-baskani-hasan-arat-yeni-sportif-direktor-icin-isim-verdi-1083300766.html
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni sportif direktör için isim verdi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni sportif direktör için isim verdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, Beşiktaş'ın sportif direktör adaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "7-8... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:30+0300
2024-04-30T10:30+0300
2024-04-30T10:49+0300
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hasan arat, beşiktaş, devin özek
hasan arat, beşiktaş, devin özek
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni sportif direktör için isim verdi
10:30 30.04.2024 (güncellendi: 10:49 30.04.2024)
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, Beşiktaş'ın sportif direktör adaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz Devin Özek de bunlardan biri" ifadelerini kullandı.