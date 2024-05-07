https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ankarada-kritik-zirve-bugun-ozgur-ozel-devlet-bahceliyi-ziyaret-edecek-1083551323.html
Ankara'da kritik zirve bugün: Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Ankara'da kritik zirve bugün: Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T07:14+0300
2024-05-07T07:14+0300
2024-05-07T07:14+0300
politika
özgür özel
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
ziyaret
resmi ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.00’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tartisma-yaratmisti-bakan-tekin-acikladi-yeni-mufredatta-integral-neden-yok-1083550843.html
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özgür özel, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, ziyaret, resmi ziyaret
özgür özel, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, ziyaret, resmi ziyaret
Ankara'da kritik zirve bugün: Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.00’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" açıklamasında bulunmuştu.