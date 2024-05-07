https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ankarada-kritik-zirve-bugun-ozgur-ozel-devlet-bahceliyi-ziyaret-edecek-1083551323.html

Ankara'da kritik zirve bugün: Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Ankara'da kritik zirve bugün: Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T07:14+0300

2024-05-07T07:14+0300

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politika

özgür özel

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

recep tayyip erdoğan

ziyaret

resmi ziyaret

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.00’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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Sputnik Türkiye

özgür özel, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, ziyaret, resmi ziyaret