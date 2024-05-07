https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tartisma-yaratmisti-bakan-tekin-acikladi-yeni-mufredatta-integral-neden-yok-1083550843.html

Tartışma yaratmıştı, Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?

Tartışma yaratmıştı, Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?

Sputnik Türkiye

Hem tartışma yaratan hem de tepki çekerken bazı insanları da 'rahatlatan' bir karar alınmıştı. Buna göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T06:56+0300

2024-05-07T06:56+0300

2024-05-07T06:56+0300

türkiye

integral

matematik sınavı

matematik

müfredat

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim editörlerinin sorularını yanıtladı.Yeni müfredata dair konuşan Tekin, "Eski müfredatta toplama bir konu, çarpma, çıkarma bölme birer konu. Bunlar birleştirildi. Toplama-çıkarma bir konu yapıldı, seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da oldu" diyerek şunları aktardı:

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integral, matematik sınavı, matematik, müfredat, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin