https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tartisma-yaratmisti-bakan-tekin-acikladi-yeni-mufredatta-integral-neden-yok-1083550843.html
Tartışma yaratmıştı, Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?
Tartışma yaratmıştı, Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?
Sputnik Türkiye
Hem tartışma yaratan hem de tepki çekerken bazı insanları da 'rahatlatan' bir karar alınmıştı. Buna göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T06:56+0300
2024-05-07T06:56+0300
2024-05-07T06:56+0300
türkiye
integral
matematik sınavı
matematik
müfredat
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim editörlerinin sorularını yanıtladı.Yeni müfredata dair konuşan Tekin, "Eski müfredatta toplama bir konu, çarpma, çıkarma bölme birer konu. Bunlar birleştirildi. Toplama-çıkarma bir konu yapıldı, seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da oldu" diyerek şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/en-dusuk-memur-ve-emekli-maasinda-tahminler-degisti-yeni-tablo-belli-oldu-2-formul-masada-1083522103.html
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integral, matematik sınavı, matematik, müfredat, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
integral, matematik sınavı, matematik, müfredat, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
Tartışma yaratmıştı, Bakan Tekin açıkladı: Yeni müfredatta integral neden yok?
Hem tartışma yaratan hem de tepki çekerken bazı insanları da 'rahatlatan' bir karar alınmıştı. Buna göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta integral olmayacağını duyurmuştu. Peki, artık müfredatta integral neden yok?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim editörlerinin sorularını yanıtladı.
Yeni müfredata dair konuşan Tekin, "Eski müfredatta toplama bir konu, çarpma, çıkarma bölme birer konu. Bunlar birleştirildi. Toplama-çıkarma bir konu yapıldı, seyreltme ve sadeleştirme bu tarzda da oldu" diyerek şunları aktardı:
"Dünya örnekleri incelendi, örneğin Kanada Ontario eyaletinde integral kaldırılmış ve bugün baktığımızda Ontario eyaleti PISA’da 7. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla integral konusunun lisans eğitiminde işlenmesinin daha doğru olacağı gerektiği değerlendirildi"