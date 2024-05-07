https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/abd-rusyanin-nukleer-tatbikat-planini-elestirdi-1083555857.html

ABD, Rusya'nın nükleer tatbikat planını eleştirdi

ABD, Rusya'nın nükleer tatbikat planını eleştirdi

Sputnik Türkiye

NATO’nun Rusya sınırlarındaki tatbikatlarının savunma amaçlı olduğunu iddia eden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Rusya'nın Ukrayna... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T10:43+0300

2024-05-07T10:43+0300

2024-05-07T10:43+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

pat ryder

rusya

tatbikat

nükleer tatbikat

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083555689_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2c678d86b54f9c1295acb01d2e775cb8.jpg

Rusya'nın Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı yaptığını duyurması üzerine basına konuşan Ryder, "Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz" ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'provokasyon ve tehditlerine' yanıt olarak ülkedeki stratejik olmayan nükleer silahlarını içeren askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Ocak ayından bu yana sürdürdüğü 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatı sırasında Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlık yaptığını vurguladı.Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat olarak nitelenen 'Steadfast Defender 2024' hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" dedi.NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/zaharova-nato-rusyayla-catismaya-ciddi-sekilde-hazirlaniyor-1083481596.html

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder, rusya, tatbikat, nükleer tatbikat