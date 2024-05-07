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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/abd-rusyanin-nukleer-tatbikat-planini-elestirdi-1083555857.html
ABD, Rusya'nın nükleer tatbikat planını eleştirdi
ABD, Rusya'nın nükleer tatbikat planını eleştirdi
Sputnik Türkiye
NATO’nun Rusya sınırlarındaki tatbikatlarının savunma amaçlı olduğunu iddia eden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Rusya'nın Ukrayna... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:43+0300
2024-05-07T10:43+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pat ryder
rusya
tatbikat
nükleer tatbikat
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Rusya'nın Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı yaptığını duyurması üzerine basına konuşan Ryder, "Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz" ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'provokasyon ve tehditlerine' yanıt olarak ülkedeki stratejik olmayan nükleer silahlarını içeren askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Ocak ayından bu yana sürdürdüğü 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatı sırasında Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlık yaptığını vurguladı.Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat olarak nitelenen 'Steadfast Defender 2024' hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" dedi.NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/zaharova-nato-rusyayla-catismaya-ciddi-sekilde-hazirlaniyor-1083481596.html
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abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder, rusya, tatbikat, nükleer tatbikat
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), pat ryder, rusya, tatbikat, nükleer tatbikat

ABD, Rusya'nın nükleer tatbikat planını eleştirdi

10:43 07.05.2024
© AP Photo / Kevin WolfABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
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NATO’nun Rusya sınırlarındaki tatbikatlarının savunma amaçlı olduğunu iddia eden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında nükleer tatbikat düzenleme planını ‘sorumsuzca söylem’ olarak değerlendirdi.
Rusya'nın Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı yaptığını duyurması üzerine basına konuşan Ryder, "Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'provokasyon ve tehditlerine' yanıt olarak ülkedeki stratejik olmayan nükleer silahlarını içeren askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.

Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Ocak ayından bu yana sürdürdüğü 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatı sırasında Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlık yaptığını vurguladı.
Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat olarak nitelenen 'Steadfast Defender 2024' hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" dedi.
NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.

32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.
Армии разных стран на военных учениях НАТО Steadfast Defender-24 в Польше - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
Ukrayna krizi
Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyor
4 Mayıs, 16:43
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