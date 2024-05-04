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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/zaharova-nato-rusyayla-catismaya-ciddi-sekilde-hazirlaniyor-1083481596.html
Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyor
Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Ocak ayından bu yana sürdürdüğü 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatı sırasında... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T16:43+0300
2024-05-04T16:43+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat olarak nitelenen 'Steadfast Defender 2024' hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" dedi.Zaharova, NATO'nun Rusya'yı hibrit saldırılar düzenlemekle suçladığına dikkat çekerek, bu dezenformasyonun amacının Avrupa halkına kafa karışıklığı yaşatmak ve dikkatleri İttifak'ın eylemlerinden başka yöne çekmek olduğunu belirtti.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Aslında Rusya'ya karşı tüm operasyonel ortamlarda ve tüm coğrafi istikametlerde hibrit savaş başlatan NATO'dur" vurgusu yaptı.Zaharova, "Sadece hibrit savaş da değil, NATO üyeleri Ukrayna'daki çatışmada ülkemizle gerçek askeri çatışmaya aktif olarak katılıyorlar. Onlar sadece Kiev rejimini finanse edip onlara silah tedarik etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda ona istihbarat verileri de sağlıyorlar ve ardından da Batı silahlarıyla Rusya topraklarındaki sivillere ve sivil altyapıya saldırılar düzenleniyor" diye ekledi.NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/natodan-bir-ilk-soguk-savastan-sonraki-en-buyuk-tatbikatlar-resmen-rusyaya-karsi-olacak-1083135512.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Zaharova: NATO, Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlanıyor

16:43 04.05.2024
© AP Photo / Czarek SokolowskiАрмии разных стран на военных учениях НАТО Steadfast Defender-24 в Польше
Армии разных стран на военных учениях НАТО Steadfast Defender-24 в Польше - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Ocak ayından bu yana sürdürdüğü 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatı sırasında Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlık yaptığını vurguladı.
Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat olarak nitelenen 'Steadfast Defender 2024' hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" dedi.

Zaharova, NATO'nun Rusya'yı hibrit saldırılar düzenlemekle suçladığına dikkat çekerek, bu dezenformasyonun amacının Avrupa halkına kafa karışıklığı yaşatmak ve dikkatleri İttifak'ın eylemlerinden başka yöne çekmek olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Aslında Rusya'ya karşı tüm operasyonel ortamlarda ve tüm coğrafi istikametlerde hibrit savaş başlatan NATO'dur" vurgusu yaptı.

Zaharova, "Sadece hibrit savaş da değil, NATO üyeleri Ukrayna'daki çatışmada ülkemizle gerçek askeri çatışmaya aktif olarak katılıyorlar. Onlar sadece Kiev rejimini finanse edip onlara silah tedarik etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda ona istihbarat verileri de sağlıyorlar ve ardından da Batı silahlarıyla Rusya topraklarındaki sivillere ve sivil altyapıya saldırılar düzenleniyor" diye ekledi.

NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.

32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.
Romanya'da NATO üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
SAVUNMA
NATO'dan bir ilk: Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük tatbikatlar 'resmen' Rusya'ya karşı olacak
25 Nisan, 10:30
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