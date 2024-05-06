https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/vanda-39-buyuklugunde-deprem-1083513291.html
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T00:14+0300
2024-05-06T00:14+0300
2024-05-06T00:14+0300
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/depremde-yikilmayan-200-yillik-tarihi-binayi-yangin-kul-etti-1083512809.html
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van, son dakika, deprem
Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.