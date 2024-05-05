https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/depremde-yikilmayan-200-yillik-tarihi-binayi-yangin-kul-etti-1083512809.html
Depremde yıkılmayan 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti
Depremde yıkılmayan 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti
Sputnik Türkiye
Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T23:32+0300
2024-05-05T23:32+0300
2024-05-05T23:32+0300
türkiye
deprem
hatay
yangın
tarihi eser
tarihi bina
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Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/servis-otoparkinda-yangin-15-aractan-geriye-iskeletleri-kaldi-1083509783.html
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deprem, hatay, yangın, tarihi eser, tarihi bina
deprem, hatay, yangın, tarihi eser, tarihi bina
Depremde yıkılmayan 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi.
Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.