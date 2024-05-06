https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/meryem-uzerli-ekranlara-geri-donuyor-dizide-zafer-algoz-ve-sevval-sam-gibi-usta-isimler-de-olacak-1083515286.html
Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor: Dizide Zafer Algöz ve Şevval Sam gibi usta isimler de olacak
Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor: Dizide Zafer Algöz ve Şevval Sam gibi usta isimler de olacak
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki unutulmaz performansının ardından uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Zafer... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T07:21+0300
2024-05-06T07:21+0300
2024-05-06T07:21+0300
meryem uzerli
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Türkiye'nin tanınan ve sevilen oyuncusu Meryem Uzerli, uzun bir aranın ardından yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki unutulmaz performansıyla akıllarda yer edinmişti. Şimdi ise çekimleri Urla'da gerçekleşen yeni dizisi "RU" ile ekrana geri dönüyor.Ru dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Nereden izlenebilecek? Ne zaman başlayacak?"Muhteşem Yüzyıl"ın yanı sıra birçok önemli yapımda yer alan 40 yaşındaki oyuncunun yeni projesi "RU", MedYapım imzasıyla 24 Mayıs'ta GAİN'de izleyicilerle buluşacak. Hikayesiyle dikkat çeken dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.Ru oyuncu kadrosuBaşrolünde Meryem Uzerli'nin yer aldığı dizide, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi deneyimli oyuncular da rol alıyor.Ru dizisi konusuÇekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşuyor. 'Bitti derken başlayan bir hikaye' olarak anlatılan dizi, 38 yaşında bir kadın ve 18 yaşında bir erkek olan Reyan ile Uzer'in hayatını konu alacak. Dizi Ege’de bir sahil kasabasında geçecek.Ru ne demek? Ru anlamı:Ru kelimesi Türkçe'de "yüz, çehre, suret" anlamına gelir.Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ru veya ruy رو z "yüz, çehre, suret" sözcüğünden alıntıdır.
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meryem uzerli, ru ne demek, ru ne anlama geliyor, zafer algöz, şevval sam, ru dizisi hangi kanalda yayınlanacak, ru nereden izlenebilecek, ru ne zaman başlayacak, ru oyuncu kadrosu, ru dizisi konusu
meryem uzerli, ru ne demek, ru ne anlama geliyor, zafer algöz, şevval sam, ru dizisi hangi kanalda yayınlanacak, ru nereden izlenebilecek, ru ne zaman başlayacak, ru oyuncu kadrosu, ru dizisi konusu
Meryem Uzerli ekranlara geri dönüyor: Dizide Zafer Algöz ve Şevval Sam gibi usta isimler de olacak
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki unutulmaz performansının ardından uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Zafer Algöz ve Şevval Sam gibi usta isimlerin de yer alacağı 'Ru' isimli dizinin ise nerede yayınlanacağı belli oldu. İşte Ru'nun konusu ve oyuncu kadrosu...
Türkiye'nin tanınan ve sevilen oyuncusu Meryem Uzerli, uzun bir aranın ardından yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki unutulmaz performansıyla akıllarda yer edinmişti. Şimdi ise çekimleri Urla'da gerçekleşen yeni dizisi "RU" ile ekrana geri dönüyor.
Ru dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Nereden izlenebilecek? Ne zaman başlayacak?
"Muhteşem Yüzyıl"ın yanı sıra birçok önemli yapımda yer alan 40 yaşındaki oyuncunun yeni projesi "RU", MedYapım imzasıyla 24 Mayıs'ta GAİN'de izleyicilerle buluşacak. Hikayesiyle dikkat çeken dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.
Başrolünde Meryem Uzerli'nin yer aldığı dizide, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi deneyimli oyuncular da rol alıyor.
Çekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşuyor. 'Bitti derken başlayan bir hikaye' olarak anlatılan dizi, 38 yaşında bir kadın ve 18 yaşında bir erkek olan Reyan ile Uzer'in hayatını konu alacak. Dizi Ege’de bir sahil kasabasında geçecek.
Ru kelimesi Türkçe'de "yüz, çehre, suret" anlamına gelir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ru veya ruy رو z "yüz, çehre, suret" sözcüğünden alıntıdır.