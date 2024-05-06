https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kim-milyoner-olmak-isterde-gulumseten-soru-hangi-filmde-munir-ozkulun-adi-mahmut-degildir-1083514116.html
'Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten soru: Hangi filmde Münir Özkul'un adı 'Mahmut' değildir?
'Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten soru: Hangi filmde Münir Özkul'un adı 'Mahmut' değildir?
Sputnik Türkiye
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicilere Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'u hatırlattı. Sunuculuğunu... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T06:22+0300
2024-05-06T06:22+0300
2024-05-06T06:22+0300
kenan imirzalıoğlu
yaşam
münir özkul
gülen gözler
hababam sınıfı
hababam sınıfı
kızlar sınıfı
milyarder
film
karakter
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Kim Milyoner Olmak İster'de bu bölüm, Türk sinemasının kült yapıtlarını hatırlatan bir nostalji rüzgarı estirdi.Yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri de Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Münir Özkul'a dairdi. Hangi filmde Münir Özkul'un canlandırdığı karakterin adının 'Mahmut' olmadığını sorması, stüdyodaki yarışmacıları ve ekran başındaki izleyicileri Yeşilçam dönemine götürdü.Milyarder, Kızlar Sınıfı, Gülen Gözler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor gibi Türk sinemasının kült filmlerinin şıkları arasında yer aldığı soru, yarışmacının dikkatli bir şekilde düşünmesini ve Münir Özkul'un canlandırdığı karakterleri hatırlamasını gerektirdi.Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...Hangi filmde Münir Özkul'un adı 'Mahmut' değildir?Cevap: Gülen Gözler. Türk sinemasının kült filmlerinden Gülen Gözler Münir Özkul'un Yaşar Usta ismini aldığı filmdir.Gülen Gözler oyuncularıGülen Gözler, Ertem Eğilmez'in yönettiği, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi. Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi. Filmin orijinal müziklerini Melih Kibar besteledi.
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'Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten soru: Hangi filmde Münir Özkul'un adı 'Mahmut' değildir?
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicilere Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'u hatırlattı. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği programda, 'Hangi filmde Münir Özkul'un canlandırdığı karakterin adı Mahmut değildir?' sorusu soruldu. Peki, cevap ne?
Kim Milyoner Olmak İster'de bu bölüm, Türk sinemasının kült yapıtlarını hatırlatan bir nostalji rüzgarı estirdi.
Yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri de Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Münir Özkul'a dairdi. Hangi filmde Münir Özkul'un canlandırdığı karakterin adının 'Mahmut' olmadığını sorması, stüdyodaki yarışmacıları ve ekran başındaki izleyicileri Yeşilçam dönemine götürdü.
Milyarder, Kızlar Sınıfı, Gülen Gözler ve Hababam Sınıfı Uyanıyor gibi Türk sinemasının kült filmlerinin şıkları arasında yer aldığı soru, yarışmacının dikkatli bir şekilde düşünmesini ve Münir Özkul'un canlandırdığı karakterleri hatırlamasını gerektirdi.
Kim Milyoner Olmak İster son bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...
Hangi filmde Münir Özkul'un adı 'Mahmut' değildir?
4.Hababam Sınıfı Uyanıyor
Cevap: Gülen Gözler. Türk sinemasının kült filmlerinden Gülen Gözler Münir Özkul'un Yaşar Usta ismini aldığı filmdir.
Gülen Gözler, Ertem Eğilmez'in yönettiği, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi. Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi. Filmin orijinal müziklerini Melih Kibar besteledi.