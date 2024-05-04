https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/disisleri-bakani-fidan-isgale-karsi-direnis-artik-israil-ve-filistin-arasindaki-bir-savas-degil-1083486332.html

Dışişleri Bakanı Fidan: İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil

Dışişleri Bakanı Fidan: İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e karşı direnişin artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T22:52+0300

2024-05-04T22:52+0300

2024-05-04T22:52+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

israil

israil-filistin

işgal

direniş

islam işbirliği teşkilatı (iit)

iit

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT 15. Zirvesi'ndeki konuşmasında, işgale karşı direnişin artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ile mazlumlar arasındaki bir mücadele olduğunu belirterek, "Hiçbirimiz Filistinlilerin kanı üzerinden aramızdaki meseleleri ya da rekabetleri çözme hakkına sahip değiliz" cümlelerini kaydetti.İsrail'in hesap vermesi gerektiği halde cezasız kaldığına işaret eden Fidan, Filistinlileri savunmak için safları sıklaştırmanın tüm ümmetin görevi olduğunu belirtti.Fidan açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil'"İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil, tüm dünyada zalimler ve mazlumlar arasındaki bir mücadeledir" diyen Fidan, bu tarihi adaletsizliğin şimdi ve sonsuza kadar düzeltilmemesi halinde bir sonraki merhalenin her zamankinden daha büyük bir felaket getireceğinin altını çizdi.Fidan, herkesin, İsrail'i Filistinlilere yaptığı zulme son vermeye ve iki devletli çözüme zorlaması, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal etmenin bir bedeli olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti."İsrail'e karşı elimizdeki mevcut ve etkili tüm araçları, tüm baskı unsurlarını seferber etmemiz şarttır" ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin İsrail'e karşı tam ticaret yasağı getirdiğine dikkati çekti.'İsrail'in cezasız kalmaması için tüm yolları kullanacağız'Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahil olma kararını açıkladığını hatırlatarak, İsrail'in cezasız kalmaması için mümkün olan tüm diplomatik yolları kullanacaklarını, hiçbir girişimden kaçınmayacaklarını vurguladı.Herkesi, İİT toplantılarında 7 Ekim'den bu yana alınan kararların hayata geçirilip geçirilmediğini denetlemeye davet eden Fidan, aldıkları kararlar uygulanmadığı takdirde bu toplantıların sadece İsrail'e daha fazla Filistinliyi öldürmek için ihtiyaç duyduğu zamanı kazandıracağını ifade etti.Fidan, bugün tüm ümmet ve dünyanın dört bir yanındaki sağduyulu insanların kendilerini izlediklerini belirterek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/disisleri-bakani-fidan-guney-afrikanin-israile-actigi-davaya-mudahil-olmaya-karar-verdik-1083367709.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, israil, israil-filistin, işgal, direniş, islam işbirliği teşkilatı (iit), iit