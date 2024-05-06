https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/iskocyada-iktidardaki-snpnin-yeni-lideri-belli-oldu-1083537058.html

İskoçya'da iktidardaki SNP'nin yeni lideri belli oldu

İskoçya'da iktidardaki SNP'nin yeni lideri belli oldu

Sputnik Türkiye

İskoçya'da iktidarda bulunan İskoçya Ulusal Partisinden (SNP) istifa eden Hamza Yusuf'tan boşalan liderlik koltuğuna eski Başbakan Yardımcısı John Swinney'in... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:28+0300

2024-05-06T16:28+0300

2024-05-06T16:28+0300

politika

avrupa

büyük britanya

iskoçya

iskoçya ulusal partisi (snp)

başbakan

hamza yusuf

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SNP'den yapılan açıklamaya göre İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Yusuf'un yerine parti lideri olacak isim için adaylık başvurusu yerel saatle 12.00'de sona erdi.Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 arası SNP lideri Swinney'in tek aday olduğu ve yeniden partinin başına geçeceği açıklandı.Yeni SNP liderinin, parlamentoda yapılacak oylamanın ardından İskoçya Bölgesel Başbakanı olması bekleniyor.‘Zaman Swinney'in arkasında durma zamanı’Yeni SNP liderini X'ten paylaştığı bir videoyla tebrik eden Başbakan Yusuf, "Son bir yıldır bu zevki tadan birisi olarak bana verilen destek için tüm üyelere teşekkür ediyorum. Şimdi zaman, tüm SNP üyelerinin John Swinney'in birlik ve bağımsızlık mesajının arkasında durma zamanı" ifadelerini kullandı.Yusuf, bağımsızlık yolunda sade bir milletvekili olarak Swinney'e destek vereceğini belirtti.Diğer adaylardan Kate Forbes geçen hafta, Greame McCormick ise dün aday olmayıp Swinney'i destekleyeceklerini açıklamıştı.Yusuf'un 29 Nisan'da istifa etmesiyle çok sayıda SNP'li politikacının adı lider adayı olarak geçmişti. Bunlardan SNP'nin İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Swinney'i destekleyeceğini belirtmişti.SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, koalisyonu bozma kararı almıştıHamza Yusuf'un istifa kararı, SNP'nin iktidar ortağı İskoçya Yeşiller Partisiyle yapılan güç paylaşımı anlaşmasını bitirmesinin ardından gelmişti.SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Yusuf, Yeşiller Partisinin eş başkanlarını hükümetteki görevlerinden de almıştı.Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve ‘İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı’ olmuştu.Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/iskocyanin-ilk-musluman-basbakani-hamza-yusuf-istifa-etti--1083271532.html

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avrupa, büyük britanya, iskoçya, iskoçya ulusal partisi (snp), başbakan, hamza yusuf