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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hizbullah-israilin-golan-tepelerindeki-askeri-ussune-saldirdi-1083529129.html
Hizbullah, İsrail’in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı
Hizbullah, İsrail’in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemeye hazırlanan İsrail ordusunun Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne füze saldırısı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T13:23+0300
2024-05-06T13:23+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
lübnan
golan tepeleri
israil
israil ordusu (idf)
askeri üs
füze saldırısı
gazze
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Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyururken, yaptığı açıklamada, İsrail’in gece saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentindeki Safri beldesine düzenlediği saldırıya karşılık verildiğini aktardı.Açıklamada, İsrail’in Golan Tepelerinde yer alan Nafah Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu kaydedildi.Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail sınırında yer alan yasa dışı Metula yerleşim biriminin güneyinde, askerlerin konuşlandığı binanın kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğunu aktardı.Saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.İsrail ordusu: Hizbullah'ın 15 hedefi vurulduİsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Metula'ya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.Açıklamada, ölü ve yaralılar hakkında ise bilgi verilmezken Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Güçlerine ait Lübnan'ın güneyindeki El-Lveyza bölgesinde yer alan 15 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedildi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/hizbullah-lubnan-siniri-yakinindaki-israil-ordusuna-ait-kislayi-hedef-aldigini-duyurdu-1083429450.html
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hizbullah, lübnan, golan tepeleri, israil, israil ordusu (idf), askeri üs, füze saldırısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
hizbullah, lübnan, golan tepeleri, israil, israil ordusu (idf), askeri üs, füze saldırısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu

Hizbullah, İsrail’in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı

13:23 06.05.2024
© AP Photo / Hussein Mallaİsrail Lübnan sınır hava saldırı
İsrail Lübnan sınır hava saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemeye hazırlanan İsrail ordusunun Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyururken, yaptığı açıklamada, İsrail’in gece saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentindeki Safri beldesine düzenlediği saldırıya karşılık verildiğini aktardı.
Açıklamada, İsrail’in Golan Tepelerinde yer alan Nafah Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu kaydedildi.
Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail sınırında yer alan yasa dışı Metula yerleşim biriminin güneyinde, askerlerin konuşlandığı binanın kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğunu aktardı.
Saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu: Hizbullah'ın 15 hedefi vuruldu

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Metula'ya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.
Açıklamada, ölü ve yaralılar hakkında ise bilgi verilmezken Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Güçlerine ait Lübnan'ın güneyindeki El-Lveyza bölgesinde yer alan 15 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.
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İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu
3 Mayıs, 02:33
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