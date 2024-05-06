https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hizbullah-israilin-golan-tepelerindeki-askeri-ussune-saldirdi-1083529129.html

Hizbullah, İsrail’in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı

Hizbullah, İsrail’in Golan Tepelerindeki askeri üssüne saldırdı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemeye hazırlanan İsrail ordusunun Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne füze saldırısı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T13:23+0300

2024-05-06T13:23+0300

2024-05-06T13:23+0300

israil- filistin çatışması

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Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyururken, yaptığı açıklamada, İsrail’in gece saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentindeki Safri beldesine düzenlediği saldırıya karşılık verildiğini aktardı.Açıklamada, İsrail’in Golan Tepelerinde yer alan Nafah Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu kaydedildi.Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail sınırında yer alan yasa dışı Metula yerleşim biriminin güneyinde, askerlerin konuşlandığı binanın kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğunu aktardı.Saldırı sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.İsrail ordusu: Hizbullah'ın 15 hedefi vurulduİsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Metula'ya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.Açıklamada, ölü ve yaralılar hakkında ise bilgi verilmezken Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Güçlerine ait Lübnan'ın güneyindeki El-Lveyza bölgesinde yer alan 15 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedildi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/hizbullah-lubnan-siniri-yakinindaki-israil-ordusuna-ait-kislayi-hedef-aldigini-duyurdu-1083429450.html

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