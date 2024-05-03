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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/hizbullah-lubnan-siniri-yakinindaki-israil-ordusuna-ait-kislayi-hedef-aldigini-duyurdu-1083429450.html
Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu
Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T02:33+0300
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israil- filistin çatışması
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Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusunun 91. Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ticaret-bakanligi-israille-ile-ihracat-ve-ithalat-tum-urunleri-kapsayacak-sekilde-durduruldu-1083426456.html
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hizbullah, israil-filistin, israil, lübnan, israil ordusu, israil ordusu (idf)
hizbullah, israil-filistin, israil, lübnan, israil ordusu, israil ordusu (idf)

Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu

02:33 03.05.2024
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
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Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusunun 91. Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.
Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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