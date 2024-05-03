https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/hizbullah-lubnan-siniri-yakinindaki-israil-ordusuna-ait-kislayi-hedef-aldigini-duyurdu-1083429450.html
Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu
Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T02:33+0300
2024-05-03T02:33+0300
2024-05-03T02:33+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
israil-filistin
israil
lübnan
israil ordusu
israil ordusu (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24872c9e1a8ce4cbe639ce73bf53e5e4.jpg
Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusunun 91. Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ticaret-bakanligi-israille-ile-ihracat-ve-ithalat-tum-urunleri-kapsayacak-sekilde-durduruldu-1083426456.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5636f88f0d1cb3b82e2ffd7f927490f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hizbullah, israil-filistin, israil, lübnan, israil ordusu, israil ordusu (idf)
hizbullah, israil-filistin, israil, lübnan, israil ordusu, israil ordusu (idf)
Hizbullah, Lübnan sınırı yakınındaki İsrail ordusuna ait kışlayı hedef aldığını duyurdu
Hizbullah, Lübnan sınırında bulunan İsrail ordusuna ait kışlaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın güney sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusunun 91. Tümen karargahının roketle doğrudan hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.
Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.