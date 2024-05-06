https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hataysporlu-erce-kardeslerden-yalniz-kaldik-tepkisi-5-aydir-kasar-ekmek-yiyoruz-1083525280.html
Hataysporlu Erce Kardeşler'den 'yalnız kaldık' tepkisi: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
Hataysporlu Erce Kardeşler'den 'yalnız kaldık' tepkisi: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve maddi imkansızlıklarla boğuşan Hatayspor'da Erce Kardeşler, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T11:02+0300
2024-05-06T11:02+0300
2024-05-06T11:02+0300
spor
hatayspor
hatayspor
erce kardeşler
volkan demirel
gençlik ve spor bakanlığı
hatay
deprem
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Hatayspor file bekçisi Erce Kardeşler, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren Hatayspor, maddi imkansızlıklarla boğuşurken deneyimli kaleciden sitemkar açıklamalar geldi.'Çok yalnız kaldık'Tesislerinin olmadığını, maçlara düzgün bir şekilde hazırlanamadıklarını, maddi imkansızlıklarla boğuştuklarını ve Volkan Demirel'in takımın ayakta kalması için her şeyiyle mücadele ettiğini kaydeden Erce Kardeşler, önemli ifadeler kullandı.Kulübün durumuna çok üzüldüklerini ve yalnız kaldıklarını belirten Erce Kardeşler, "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan Hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan Hoca sayesindedir." açıklamasını yaptı.
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hatayspor, hatayspor, erce kardeşler, volkan demirel, gençlik ve spor bakanlığı, hatay, deprem
hatayspor, hatayspor, erce kardeşler, volkan demirel, gençlik ve spor bakanlığı, hatay, deprem
Hataysporlu Erce Kardeşler'den 'yalnız kaldık' tepkisi: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
Süper Lig'de düşme hattında yer alan ve maddi imkansızlıklarla boğuşan Hatayspor'da Erce Kardeşler, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hatayspor file bekçisi Erce Kardeşler, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren Hatayspor, maddi imkansızlıklarla boğuşurken deneyimli kaleciden sitemkar açıklamalar geldi.
Tesislerinin olmadığını, maçlara düzgün bir şekilde hazırlanamadıklarını, maddi imkansızlıklarla boğuştuklarını ve Volkan Demirel'in takımın ayakta kalması için her şeyiyle mücadele ettiğini kaydeden Erce Kardeşler, önemli ifadeler kullandı.
Kulübün durumuna çok üzüldüklerini ve yalnız kaldıklarını belirten Erce Kardeşler, "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan Hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan Hoca sayesindedir." açıklamasını yaptı.