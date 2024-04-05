https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/yskdan-hatay-karari-1082505583.html
YSK'dan Hatay kararı
YSK'dan Hatay kararı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T17:10+0300
2024-04-05T17:10+0300
2024-04-05T17:37+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
hatay
döşemealtı
döşemealtı belediyesi
akseki
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Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/chpnin-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-itirazi-reddedildi-secim-tekrarlanacak-1082503699.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hatay, döşemealtı , döşemealtı belediyesi, akseki
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hatay, döşemealtı , döşemealtı belediyesi, akseki
YSK'dan Hatay kararı
17:10 05.04.2024 (güncellendi: 17:37 05.04.2024)
Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.