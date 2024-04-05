https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/yskdan-hatay-karari-1082505583.html

YSK'dan Hatay kararı

YSK'dan Hatay kararı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T17:10+0300

2024-04-05T17:10+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

hatay

döşemealtı

döşemealtı belediyesi

akseki

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Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/chpnin-kayserinin-pinarbasi-ilcesinde-itirazi-reddedildi-secim-tekrarlanacak-1082503699.html

hatay

döşemealtı

akseki

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Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hatay, döşemealtı , döşemealtı belediyesi, akseki