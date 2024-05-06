https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abden-kirim-koprusune-saldiri-icin-kieve-onay-1083532619.html
AB’den Kırım Köprüsü’ne saldırı için Kiev’e onay
AB’den Kırım Köprüsü’ne saldırı için Kiev’e onay
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Kiev'in Kırım Köprüsü’ne yönelik olası... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T14:26+0300
2024-05-06T14:26+0300
2024-05-06T14:26+0300
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Gazetecilere konuşan Stano, Kiev'in Kırım Köprüsü’nü vurma planları karşısında AB'nin tutumunun sorulması üzerine verdiği yanıtında, “Normalde operasyonel ve askeri strateji konularında yorum yapmaktan kaçınırız, ancak Ukrayna'nın hayatta kalmak için savaştığı, meşru ve uluslararası güvence altına alınmış bir meşru müdafaa hakkına sahip olduğu bizim için aşikardır” ifadelerini kullandı.Kiev’e Kırım Köprüsü saldırıları için onay olarak nitelendirilebilecek bu açıklamalardan kısa süre önce, Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius, sosyal medya platformu X’ten, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı imasını taşıyan bir paylaşımda bulunmuştu.Linkevičius, köprü ve füze fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşmıştı.Alman ordusundan subayların Kırım Köprüsü'nü Taurus füzeleriyle imha etme planları yaptığı ses kaydı hafızalardaki yerini korurken, İngiliz basınında köprünün yeni bir saldırıyla hedef alınacağına dair haber servis edildi.İngiliz Guardian gazetesinin Kiev'de kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi, Kırım Köprüsü'nü 'kaçınılmaz bir şekilde yıkacak' yeni bir saldırının hazırlığı içinde.Guardian'a konuşan bir GRU yetkilisi, "Bunu 2024 yılının birinci yarısında yapacağız. GRU Başkanı Kirill Budanov, bu amaca ulaşmak için gereken araçların büyük kısmına sahip" dedi.Yetkili, bu saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylanan planın uygulanması sayesinde mümkün hale geldiğini de bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukraynadan-kirim-koprusune-saldiri-sinyali-geldi-1083400775.html
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rusya, kırım, kırım köprüsü, kerç boğazı, kerç köprüsü, avrupa birliği, ab, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev
rusya, kırım, kırım köprüsü, kerç boğazı, kerç köprüsü, avrupa birliği, ab, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev
AB’den Kırım Köprüsü’ne saldırı için Kiev’e onay
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Kiev'in Kırım Köprüsü’ne yönelik olası saldırısını Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı bağlamında değerlendirdiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Stano, Kiev'in Kırım Köprüsü’nü vurma planları karşısında AB'nin tutumunun sorulması üzerine verdiği yanıtında, “Normalde operasyonel ve askeri strateji konularında yorum yapmaktan kaçınırız, ancak Ukrayna'nın hayatta kalmak için savaştığı, meşru ve uluslararası güvence altına alınmış bir meşru müdafaa hakkına sahip olduğu bizim için aşikardır” ifadelerini kullandı.
Kiev’e Kırım Köprüsü saldırıları için onay olarak nitelendirilebilecek bu açıklamalardan kısa süre önce, Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius, sosyal medya platformu X’ten, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı imasını taşıyan bir paylaşımda bulunmuştu.
Linkevičius, köprü ve füze fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşmıştı.
Alman ordusundan subayların Kırım Köprüsü'nü Taurus füzeleriyle imha etme planları yaptığı ses kaydı hafızalardaki yerini korurken, İngiliz basınında köprünün yeni bir saldırıyla hedef alınacağına dair haber servis edildi.
İngiliz Guardian gazetesinin Kiev'de kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi, Kırım Köprüsü'nü 'kaçınılmaz bir şekilde yıkacak' yeni bir saldırının hazırlığı içinde.
Guardian'a konuşan bir GRU yetkilisi, "Bunu 2024 yılının birinci yarısında yapacağız. GRU Başkanı Kirill Budanov, bu amaca ulaşmak için gereken araçların büyük kısmına sahip" dedi.
Yetkili, bu saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
tarafından onaylanan planın uygulanması sayesinde mümkün hale geldiğini de bildirdi.