https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abden-kirim-koprusune-saldiri-icin-kieve-onay-1083532619.html

AB’den Kırım Köprüsü’ne saldırı için Kiev’e onay

AB’den Kırım Köprüsü’ne saldırı için Kiev’e onay

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, AB'nin Kiev'in Kırım Köprüsü’ne yönelik olası... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T14:26+0300

2024-05-06T14:26+0300

2024-05-06T14:26+0300

ukrayna krizi

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Gazetecilere konuşan Stano, Kiev'in Kırım Köprüsü’nü vurma planları karşısında AB'nin tutumunun sorulması üzerine verdiği yanıtında, “Normalde operasyonel ve askeri strateji konularında yorum yapmaktan kaçınırız, ancak Ukrayna'nın hayatta kalmak için savaştığı, meşru ve uluslararası güvence altına alınmış bir meşru müdafaa hakkına sahip olduğu bizim için aşikardır” ifadelerini kullandı.Kiev’e Kırım Köprüsü saldırıları için onay olarak nitelendirilebilecek bu açıklamalardan kısa süre önce, Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius, sosyal medya platformu X’ten, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı imasını taşıyan bir paylaşımda bulunmuştu.Linkevičius, köprü ve füze fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşmıştı.Alman ordusundan subayların Kırım Köprüsü'nü Taurus füzeleriyle imha etme planları yaptığı ses kaydı hafızalardaki yerini korurken, İngiliz basınında köprünün yeni bir saldırıyla hedef alınacağına dair haber servis edildi.İngiliz Guardian gazetesinin Kiev'de kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi, Kırım Köprüsü'nü 'kaçınılmaz bir şekilde yıkacak' yeni bir saldırının hazırlığı içinde.Guardian'a konuşan bir GRU yetkilisi, "Bunu 2024 yılının birinci yarısında yapacağız. GRU Başkanı Kirill Budanov, bu amaca ulaşmak için gereken araçların büyük kısmına sahip" dedi.Yetkili, bu saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylanan planın uygulanması sayesinde mümkün hale geldiğini de bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukraynadan-kirim-koprusune-saldiri-sinyali-geldi-1083400775.html

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