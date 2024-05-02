https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukraynadan-kirim-koprusune-saldiri-sinyali-geldi-1083400775.html
Ukrayna’dan Kırım Köprüsü’ne saldırı sinyali geldi
Ukrayna’dan Kırım Köprüsü’ne saldırı sinyali geldi
Sputnik Türkiye
Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius’in ardından Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa da Kırım Köprüsü’ne yönelik... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T12:45+0300
2024-05-02T12:45+0300
2024-05-02T12:45+0300
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Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius, sosyal medya platformu X’ten, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı imasını taşıyan bir paylaşımda bulundu. Linkevičius, köprü ve füze fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaştı. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Litvanyalı diplomatın yaptığı 'tüm bu hatalardan' pişman olacağını dile getirdi.Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa da X paylaşımında yayınladığı '2024'ün 6 farklı köprü tipiyle ilgili resimli listesinde şunları belirtti: kemer köprüler, konsol köprüler, gergin eğik askılı köprüler, asma köprüler, bağlantılı kemer köprüler ve Kerç köprüler.İlk 5köprü tipi için ilgili köprünün resmini yerleştiren Ukraynalı diplomat, ‘Kerç Köprüsü' ile ilgili açıklamayı ise boş geçerken, köprü yerine boş beyaz fon kullandı.Daha önce İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin Kırım Köprüsü’nü kaçınılmaz bir şekilde yıkacak olan yeni bir saldırının hazırlığı içinde olduğunu yazmıştı.Kiev rejimi, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te olmak üzere Kırım Köprüsü'ne iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda köprü üzerindeki yolların bir kısmı zarar görürken 6 sivil hayatını kaybetmişti.Ukrayna saldırıların sorumluluğunu üstlenip Moskova'yı köprüyü Kırım'a mühimmat taşımak için kullanmakla suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu iddiaları reddetmiş ve saldırıları askeri açıdan anlamsız bir suç olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ukrayna-ordusu-kirima-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1083297215.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, kırım, kırım köprüsü, kerç, kerç köprüsü, kerç boğazı, rusya, nato
Ukrayna’dan Kırım Köprüsü’ne saldırı sinyali geldi
Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius’in ardından Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa da Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı sinyalini verdi.
Litvanya'nın İsveç Büyükelçisi Linas Linkevičius, sosyal medya platformu X’ten, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı imasını taşıyan bir paylaşımda bulundu. Linkevičius, köprü ve füze fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaştı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Litvanyalı diplomatın yaptığı 'tüm bu hatalardan' pişman olacağını dile getirdi.
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa da X paylaşımında yayınladığı '2024'ün 6 farklı köprü tipiyle ilgili resimli listesinde şunları belirtti: kemer köprüler, konsol köprüler, gergin eğik askılı köprüler, asma köprüler, bağlantılı kemer köprüler ve Kerç köprüler.
İlk 5köprü tipi için ilgili köprünün resmini yerleştiren Ukraynalı diplomat, ‘Kerç Köprüsü' ile ilgili açıklamayı ise boş geçerken, köprü yerine boş beyaz fon kullandı.
Daha önce İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin Kırım Köprüsü’nü kaçınılmaz bir şekilde yıkacak olan yeni bir saldırının hazırlığı içinde olduğunu yazmıştı.
Kiev rejimi, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te olmak üzere Kırım Köprüsü'ne iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda köprü üzerindeki yolların bir kısmı zarar görürken 6 sivil hayatını kaybetmişti.
Ukrayna saldırıların sorumluluğunu üstlenip Moskova'yı köprüyü Kırım'a mühimmat taşımak için kullanmakla suçlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu iddiaları reddetmiş ve saldırıları askeri açıdan anlamsız bir suç olarak nitelemişti.