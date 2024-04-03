https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kievde-siradisi-kadro-degisimi-suruyor-zelenskiy-dereyi-gecerken-neden-at-degistiriyor-1082420785.html
Kiev'de sıradışı kadro değişimi sürüyor: Zelenskiy dereyi geçerken neden at değiştiriyor?
Kiev'de sıradışı kadro değişimi sürüyor: Zelenskiy dereyi geçerken neden at değiştiriyor?
Sputnik Türkiye
Alman Junge Welt gazetesinin haberine göre Batı, Kiev'deki keskin kadro değişikliği dalgasına dikkat çekerken, uzmanlar, Ukrayna'da düzinelerce siyasetçinin... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T11:11+0300
2024-04-03T11:11+0300
2024-04-03T11:14+0300
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Alman siyaset bilimcisi Reinhard Lauterbach, son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in birçok kişiyi görevden almasıyla ilgili değerlendirmesine, “Dereyi geçerken at değiştirilmez” atasözüyle başlarken, açıklamasının devamında “İkinci kademeden düzinelerce siyasetçi görevlerinden alındı. Ukrayna vatandaşlarını, kendilerinin kaçınmayı başardıkları cepheye gönderen de bu insanlar” ifadesini kullandı.Her şeyin, reytingleri artan Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın Şubat 2024'te istifa etmesiyle başladığını anımsatan Lauterbach, İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, Zalujnıy’ın cephedeki gerçek durumu gizleyen Zelenskiy’in iyimserliğine itiraz etme ve daha gerçekçi bir bakış açısını ifade etme cüretini gösterdiğini vurgularken, şöyle konuştu:Kiev'deki yoğun personel değişikliğinin muhtemelen Zelenskiy'in siyasi geleceğiyle de ilgili olabileceğinin altını çizen Alman siyaset bilimci, Zelenskiy’in 2019'da seçildiği devlet başkanlığı görevinin 20 Mayıs 2024'te sona erdiğini hatırlattığı demecini, “Bu tarihten sonra, Ukrayna anayasası çatışmalar süresince her türlü seçimi askıya aldığı için, sadece sıkıyönetimin istisnai olanakları sayesinde fiilen ‘iktidar sahibi’ olacak” diye sürdürdü.Lauterbach, Zelenskiy’in halefi göreve gelene kadar mevcut devlet başkanının görevde kalabileceğine dair anayasal hakkını da kullanabileceğini dışlamazken, sözlerini şu şekilde tamamladı:Görevden almaların sonuncusunun şu anda en ilginç olanı olduğuna vurgu yapan uzman, Zelenskiy'in sözde birinci yardımcısı Sergey Şefir’i kovduğunu hatırlatırken, bu ismin Zelenskiy’in uzun zamandır arkadaşı ve hatta sırdaşı olduğunun bilindiğini, Zelenskiy'in seçilmesinden sonra, devlet başkanının resmi olarak sahip olamayacağı tüm yabancı varlıklarının Şefir ve ailesine devredildiğini sözlerine ekledi.Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Mart’ta Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermişti.Danilov, şubat ayında Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etmişti.Aynı zamanda Rus uzmanların ele geçirdiği gizli yazışmaların dökümü, Kiev’deki yönetimin politikasından rahatsız olan v Zalujnıy’ı desteklediklerine inanılan Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin, iktidarı terörist yöntemlere başvurarak devirmek için silahlı kanada sahip olacak radikal bir parti kurmayı planladığını gösteriyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/zelenskiy-maiyetini-temizlemeye-devam-ediyor-ukrayna-cumhurbaskani-birinci-yardimcisi-da-kovuldu-1082242352.html
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kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna, almanya, junge welt, siyaset, seçim, demokrasi, valeriy zalujnıy, ingiltere, londra
Kiev'de sıradışı kadro değişimi sürüyor: Zelenskiy dereyi geçerken neden at değiştiriyor?
11:11 03.04.2024 (güncellendi: 11:14 03.04.2024)
Alman Junge Welt gazetesinin haberine göre Batı, Kiev'deki keskin kadro değişikliği dalgasına dikkat çekerken, uzmanlar, Ukrayna'da düzinelerce siyasetçinin görevlerinden alınmasının Zelenskiy'in siyasi korkularıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.
Alman siyaset bilimcisi Reinhard Lauterbach, son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in birçok kişiyi görevden almasıyla ilgili değerlendirmesine, “Dereyi geçerken at değiştirilmez” atasözüyle başlarken, açıklamasının devamında “İkinci kademeden düzinelerce siyasetçi görevlerinden alındı. Ukrayna vatandaşlarını, kendilerinin kaçınmayı başardıkları cepheye gönderen de bu insanlar” ifadesini kullandı.
Her şeyin, reytingleri artan Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın Şubat 2024'te istifa etmesiyle başladığını anımsatan Lauterbach, İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, Zalujnıy’ın cephedeki gerçek durumu gizleyen Zelenskiy’in iyimserliğine itiraz etme ve daha gerçekçi bir bakış açısını ifade etme cüretini gösterdiğini vurgularken, şöyle konuştu:
Görevinden istifası sonrası Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olmasının üzerinden bir ay geçti ancak Londra'nın atama konusunda ayak sürüdüğü iddiası nedeniyle transferi gerçekleşmedi. Zelenskiy’in bakış açısına göre Zalujnıy’ın İngiltere'nin başkentine taşınması, halk ve ordu arasında popüler olan generali elde tutmaya yönelik bir manevraydı. Üstelik eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinin de Zalujnıy’ı desteklediğini unutmayalım. Kim bilir, belki de yeni büyükelçi olarak göreve başlamasını henüz onaylamayan İngiltere, Zelenskiy'e olası bir alternatif olarak onu oyunda tutmak istediği için onay sürecini kasten erteliyor.
Kiev'deki yoğun personel değişikliğinin muhtemelen Zelenskiy'in siyasi geleceğiyle de ilgili olabileceğinin altını çizen Alman siyaset bilimci, Zelenskiy’in 2019'da seçildiği devlet başkanlığı görevinin 20 Mayıs 2024'te sona erdiğini hatırlattığı demecini, “Bu tarihten sonra, Ukrayna anayasası çatışmalar süresince her türlü seçimi askıya aldığı için, sadece sıkıyönetimin istisnai olanakları sayesinde fiilen ‘iktidar sahibi’ olacak” diye sürdürdü.
Lauterbach, Zelenskiy’in halefi göreve gelene kadar mevcut devlet başkanının görevde kalabileceğine dair anayasal hakkını da kullanabileceğini dışlamazken, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“20 Mayıs 2024'te seçim olmaz, kimse seçilmez ise Zelenskiy’in başkanlığı teorik olarak uzun süre devam edebilir. Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın bu anayasal sürenin daha da uzamasını istedikleri zaten anlaşılıyor. Bu, seçilmemiş bir yönetimin ve başkanın diğer kamu kurumlarını ve demokrasiyi umursamadan ülkeyi kontrol ettiği fiili bir başkanlık rejimidir.
Görevden almaların sonuncusunun şu anda en ilginç olanı olduğuna vurgu yapan uzman, Zelenskiy'in sözde birinci yardımcısı Sergey Şefir’i kovduğunu hatırlatırken, bu ismin Zelenskiy’in uzun zamandır arkadaşı ve hatta sırdaşı olduğunun bilindiğini, Zelenskiy'in seçilmesinden sonra, devlet başkanının resmi olarak sahip olamayacağı tüm yabancı varlıklarının Şefir ve ailesine devredildiğini sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Mart’ta Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermişti.
Danilov, şubat ayında Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.
Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etmişti.
Aynı zamanda Rus uzmanların ele geçirdiği gizli yazışmaların dökümü, Kiev’deki yönetimin politikasından rahatsız olan v Zalujnıy’ı desteklediklerine inanılan Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin, iktidarı terörist yöntemlere başvurarak devirmek için silahlı kanada sahip olacak radikal bir parti kurmayı planladığını gösteriyor.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in,
görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak
yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.