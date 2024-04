https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kievde-siradisi-kadro-degisimi-suruyor-zelenskiy-dereyi-gecerken-neden-at-degistiriyor-1082420785.html

Kiev'de sıradışı kadro değişimi sürüyor: Zelenskiy dereyi geçerken neden at değiştiriyor?

Alman siyaset bilimcisi Reinhard Lauterbach, son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in birçok kişiyi görevden almasıyla ilgili değerlendirmesine, “Dereyi geçerken at değiştirilmez” atasözüyle başlarken, açıklamasının devamında “İkinci kademeden düzinelerce siyasetçi görevlerinden alındı. Ukrayna vatandaşlarını, kendilerinin kaçınmayı başardıkları cepheye gönderen de bu insanlar” ifadesini kullandı.Her şeyin, reytingleri artan Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın Şubat 2024'te istifa etmesiyle başladığını anımsatan Lauterbach, İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, Zalujnıy’ın cephedeki gerçek durumu gizleyen Zelenskiy’in iyimserliğine itiraz etme ve daha gerçekçi bir bakış açısını ifade etme cüretini gösterdiğini vurgularken, şöyle konuştu:Kiev'deki yoğun personel değişikliğinin muhtemelen Zelenskiy'in siyasi geleceğiyle de ilgili olabileceğinin altını çizen Alman siyaset bilimci, Zelenskiy’in 2019'da seçildiği devlet başkanlığı görevinin 20 Mayıs 2024'te sona erdiğini hatırlattığı demecini, “Bu tarihten sonra, Ukrayna anayasası çatışmalar süresince her türlü seçimi askıya aldığı için, sadece sıkıyönetimin istisnai olanakları sayesinde fiilen ‘iktidar sahibi’ olacak” diye sürdürdü.Lauterbach, Zelenskiy’in halefi göreve gelene kadar mevcut devlet başkanının görevde kalabileceğine dair anayasal hakkını da kullanabileceğini dışlamazken, sözlerini şu şekilde tamamladı:Görevden almaların sonuncusunun şu anda en ilginç olanı olduğuna vurgu yapan uzman, Zelenskiy'in sözde birinci yardımcısı Sergey Şefir’i kovduğunu hatırlatırken, bu ismin Zelenskiy’in uzun zamandır arkadaşı ve hatta sırdaşı olduğunun bilindiğini, Zelenskiy'in seçilmesinden sonra, devlet başkanının resmi olarak sahip olamayacağı tüm yabancı varlıklarının Şefir ve ailesine devredildiğini sözlerine ekledi.Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Mart’ta Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermişti.Danilov, şubat ayında Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söylemişti.Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etmişti.Aynı zamanda Rus uzmanların ele geçirdiği gizli yazışmaların dökümü, Kiev’deki yönetimin politikasından rahatsız olan v Zalujnıy’ı desteklediklerine inanılan Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin, iktidarı terörist yöntemlere başvurarak devirmek için silahlı kanada sahip olacak radikal bir parti kurmayı planladığını gösteriyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, görüş ayrılıkları yaşadığı Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’i atamasının ordu içerisinde büyük rahatsızlığa neden olduğu bildirilmişti.

