https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/turksat-6anin-logosu-belli-oldu-gururumuz-sanli-bayragimiz-uzaydaki-yerini-alacak-1083492864.html

Türksat 6A'nın logosu belli oldu: 'Gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak'

Türksat 6A'nın logosu belli oldu: 'Gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendiğini duyurdu. Bakan yaptığı açıklamada "Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T12:08+0300

2024-05-05T12:08+0300

2024-05-05T12:08+0300

abdulkadir uraloğlu

türksat

türksat 6a

logo

türkiye

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini bildirerek, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık" ifadesini kullandı.Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A'nın haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki Space-X'in merkezine gönderileceğini aktardı.Türksat 6A'nın üretim, montaj, entegrasyon ve testlerinin, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, "Yapılan testlerde, uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarıyla tamamladık" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu da belirlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak" ifadesini kullandı.'Türk bayrağının temsilcisi olacak'Uydunun "uçuş modeli"nin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin de tamamlandığını bildiren Uraloğlu, Türksat-6A'nın Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığına dikkati çekti.Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

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