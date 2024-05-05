https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterilerinde-gozaltina-alinanlardan-38i-tutuklandi--1083491342.html

İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 38'i tutuklandı

İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 38'i tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 38'i... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T10:42+0300

2024-05-05T10:42+0300

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1 mayıs

türkiye

1 mayıs emek ve dayanışma günü

gözaltı

tutuklama

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı.27 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, gözaltı, tutuklama