https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterilerinde-gozaltina-alinanlardan-38i-tutuklandi--1083491342.html
İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 38'i tutuklandı
İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 38'i tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 38'i... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T10:42+0300
2024-05-05T10:42+0300
2024-05-05T10:43+0300
1 mayıs
türkiye
1 mayıs emek ve dayanışma günü
gözaltı
tutuklama
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı.27 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/bakan-yerlikaya-ulkemizi-transit-gecis-yolu-haline-getirmeye-calisanlara-asla-firsat-vermeyecegiz-1083490133.html
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1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, gözaltı, tutuklama
1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, gözaltı, tutuklama
İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlardan 38'i tutuklandı
10:42 05.05.2024 (güncellendi: 10:43 05.05.2024)
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı.
27 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.