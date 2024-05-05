https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sullivan-abdnin-suudi-arabistan-ile-olasi-savunma-anlasmasinin-kosullarini-acikladi-1083490768.html

Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan ile olası savunma anlaşmasının koşullarını açıkladı

Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan ile olası savunma anlaşmasının koşullarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times'a verdiği demecinde, Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile bir savunma anlaşması... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T09:58+0300

2024-05-05T09:58+0300

2024-05-05T09:58+0300

israil- filistin çatışması

abd

suudi arabistan

diplomasi

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

ortadoğu

jake sullivan

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083490611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab1bf10c8546223fa20f36b546a1a273.jpg

Demecini, “Bütüncül vizyon, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir anlayış, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır” diye sürdüren Sullivan, tüm bu koşulların hepsinin bir araya gelmesiyle savunma anlaşmasının yolunun açılacağına dikkat çekerek, “Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerlerinden ayıramazsınız” ifadelerini kullandı.Sullivan’ın açıklamaları, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın gazetecilere Washington'un ‘ABD ile Suudi Arabistan arasındaki paketin ikili parçaları üzerinde anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu’ söylemesinden birkaç gün sonra gelirken, ancak Miller'a göre Riyad, Gazze'de sükûnet sağlanmadığı ve bağımsız bir Filistin devletine giden yol açılmadığı sürece anlaşmayı imzalamayacağını açıkça belirtti.Bloomberg, daha önce ABD ve Suudi Arabistan'ın ‘tarihi bir anlaşmaya yaklaştıklarını’ ve Suudi Arabistan'a “Gazze'deki savaşı sona erdirmesi halinde güvenlik garantileri sunacaklarını ve İsrail ile diplomatik ilişkilere giden yolu açacaklarını” bildirmişti.Ukrayna yardımları cephedeki durumu nasıl değiştirecek?Sullivan, Riyad-Tel Aviv normalleşmesinin, ABD'nin, daha güvenli bir İsrail ve daha barışçıl bir bölge yaratılabilmesi için ‘inandığı tek yol’ olduğunun altını çizerken, Ukrayna'ya kısa zaman önce onaylanan yardım paketini ve sonuçlarını da değerlendirdi.Washington'un Kiev'e kısa süre önce onayladığı yardımın Rusya'nın cephe hattında kazanımlar elde etmesini engelleyemeyeceğini itiraf eden Sullivan, Beyaz Saray’ın yeni yardım paketine rağmen ‘önümüzdeki dönemde’ cephede hala ‘Rus atılımları’ beklediğini söyledi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, aynı zamanda Ukrayna'nın 2025 yılında saldırıya geçmeyi planladığını da iddia ederken, Financial Times, Sullivan'ın bu sözlerinin, Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmanın gelişimini nasıl gördüğünü gösterdiğine dikkat çekti.Gazete, 2025 yılında Ukrayna ordusunun herhangi bir karşı saldırısının ABD'den gelecek fonun artmasına bağlı olacağına da vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/blinkendan-israilli-yetkililere-suudi-arabistanla-normallesme-de-gazzedeki-ateskese-bagli-1083386505.html

abd

suudi arabistan

gazze

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suudi arabistan, diplomasi, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ortadoğu, jake sullivan