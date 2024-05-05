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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sullivan-abdnin-suudi-arabistan-ile-olasi-savunma-anlasmasinin-kosullarini-acikladi-1083490768.html
Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan ile olası savunma anlaşmasının koşullarını açıkladı
Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan ile olası savunma anlaşmasının koşullarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times'a verdiği demecinde, Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile bir savunma anlaşması... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T09:58+0300
2024-05-05T09:58+0300
israil- filistin çatışması
abd
suudi arabistan
diplomasi
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
ortadoğu
jake sullivan
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Demecini, “Bütüncül vizyon, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir anlayış, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır” diye sürdüren Sullivan, tüm bu koşulların hepsinin bir araya gelmesiyle savunma anlaşmasının yolunun açılacağına dikkat çekerek, “Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerlerinden ayıramazsınız” ifadelerini kullandı.Sullivan’ın açıklamaları, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın gazetecilere Washington'un ‘ABD ile Suudi Arabistan arasındaki paketin ikili parçaları üzerinde anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu’ söylemesinden birkaç gün sonra gelirken, ancak Miller'a göre Riyad, Gazze'de sükûnet sağlanmadığı ve bağımsız bir Filistin devletine giden yol açılmadığı sürece anlaşmayı imzalamayacağını açıkça belirtti.Bloomberg, daha önce ABD ve Suudi Arabistan'ın ‘tarihi bir anlaşmaya yaklaştıklarını’ ve Suudi Arabistan'a “Gazze'deki savaşı sona erdirmesi halinde güvenlik garantileri sunacaklarını ve İsrail ile diplomatik ilişkilere giden yolu açacaklarını” bildirmişti.Ukrayna yardımları cephedeki durumu nasıl değiştirecek?Sullivan, Riyad-Tel Aviv normalleşmesinin, ABD'nin, daha güvenli bir İsrail ve daha barışçıl bir bölge yaratılabilmesi için ‘inandığı tek yol’ olduğunun altını çizerken, Ukrayna'ya kısa zaman önce onaylanan yardım paketini ve sonuçlarını da değerlendirdi.Washington'un Kiev'e kısa süre önce onayladığı yardımın Rusya'nın cephe hattında kazanımlar elde etmesini engelleyemeyeceğini itiraf eden Sullivan, Beyaz Saray’ın yeni yardım paketine rağmen ‘önümüzdeki dönemde’ cephede hala ‘Rus atılımları’ beklediğini söyledi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, aynı zamanda Ukrayna'nın 2025 yılında saldırıya geçmeyi planladığını da iddia ederken, Financial Times, Sullivan'ın bu sözlerinin, Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmanın gelişimini nasıl gördüğünü gösterdiğine dikkat çekti.Gazete, 2025 yılında Ukrayna ordusunun herhangi bir karşı saldırısının ABD'den gelecek fonun artmasına bağlı olacağına da vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/blinkendan-israilli-yetkililere-suudi-arabistanla-normallesme-de-gazzedeki-ateskese-bagli-1083386505.html
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abd, suudi arabistan, diplomasi, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ortadoğu, jake sullivan
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Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan ile olası savunma anlaşmasının koşullarını açıkladı

09:58 05.05.2024
© AP Photo / Vadim GhirdaBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times'a verdiği demecinde, Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile bir savunma anlaşması imzalamasının ancak Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyi kabul etmesi halinde mümkün olacağını açıkladı.
Demecini, “Bütüncül vizyon, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir anlayış, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır” diye sürdüren Sullivan, tüm bu koşulların hepsinin bir araya gelmesiyle savunma anlaşmasının yolunun açılacağına dikkat çekerek, “Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerlerinden ayıramazsınız” ifadelerini kullandı.
Sullivan’ın açıklamaları, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın gazetecilere Washington'un ‘ABD ile Suudi Arabistan arasındaki paketin ikili parçaları üzerinde anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu’ söylemesinden birkaç gün sonra gelirken, ancak Miller'a göre Riyad, Gazze'de sükûnet sağlanmadığı ve bağımsız bir Filistin devletine giden yol açılmadığı sürece anlaşmayı imzalamayacağını açıkça belirtti.
Bloomberg, daha önce ABD ve Suudi Arabistan'ın ‘tarihi bir anlaşmaya yaklaştıklarını’ ve Suudi Arabistan'a “Gazze'deki savaşı sona erdirmesi halinde güvenlik garantileri sunacaklarını ve İsrail ile diplomatik ilişkilere giden yolu açacaklarını” bildirmişti.

Ukrayna yardımları cephedeki durumu nasıl değiştirecek?

Sullivan, Riyad-Tel Aviv normalleşmesinin, ABD'nin, daha güvenli bir İsrail ve daha barışçıl bir bölge yaratılabilmesi için ‘inandığı tek yol’ olduğunun altını çizerken, Ukrayna'ya kısa zaman önce onaylanan yardım paketini ve sonuçlarını da değerlendirdi.
Washington'un Kiev'e kısa süre önce onayladığı yardımın Rusya'nın cephe hattında kazanımlar elde etmesini engelleyemeyeceğini itiraf eden Sullivan, Beyaz Saray’ın yeni yardım paketine rağmen ‘önümüzdeki dönemde’ cephede hala ‘Rus atılımları’ beklediğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, aynı zamanda Ukrayna'nın 2025 yılında saldırıya geçmeyi planladığını da iddia ederken, Financial Times, Sullivan'ın bu sözlerinin, Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmanın gelişimini nasıl gördüğünü gösterdiğine dikkat çekti.
Gazete, 2025 yılında Ukrayna ordusunun herhangi bir karşı saldırısının ABD'den gelecek fonun artmasına bağlı olacağına da vurgu yaptı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Blinken'dan İsrailli yetkililere: 'Suudi Arabistan'la normalleşme de Gazze'deki ateşkese bağlı'
2 Mayıs, 02:42
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