https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-disisleri-gurcistan-bati-karsiti-soylem-nedeniyle-ab-ve-nato-uyeligini-riske-atiyor-1083398443.html

ABD Dışişleri: Gürcistan, Batı karşıtı söylem nedeniyle AB ve NATO üyeliğini riske atıyor

ABD Dışişleri: Gürcistan, Batı karşıtı söylem nedeniyle AB ve NATO üyeliğini riske atıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gürcistan’ın Batı karşıtı söylemi ve yabancı ajan yasası ısrarıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olma... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T11:46+0300

2024-05-02T11:46+0300

2024-05-02T11:46+0300

dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

matthew miller

gürcistan

gürcistan parlamentosu

yabancı ajan

avrupa birliği

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083398276_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eeeede8e36c422ed7f7cf07000abd577.jpg

Gürcistan’da parlamento tarafından kabul edilen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına ilişkin ABD ve Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’in yazılı açıklamasında, “Gürcistan hükümetinin açıklamaları ve eylemleri, AB ve NATO üyeliğinin temelini oluşturan demokratik değerlerle bağdaşmıyor ve Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunu riske atıyor” ifadesine yer verildi.Miller, ABD’nin 32 yıldır Gürcistan ekonomisine yardım sağladığını ama buna karşılık Tiflis’in yanlış tanımladığı bu işbirliğini bozduğunu savundu.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını protesto eden göstericilere karşı güç kullanılmasını kınadıklarını dile getiren Bakanlık Sözcüsü, tartışmalı yasa için iktidarın Rusya’dan ilham aldığını iddia etti.Gürcistan Parlamentosu dün 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ikinci okumada oy çokluğuyla kabul etmişti. Tasarının, 2 hafta sonra hem komite hem de genel toplantı düzeyinde gerçekleşecek üçüncü okumada da kabul edilmesi bekleniyor.Daha önce Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun tasarıyı üçüncü okumada kabul etmesi halinde veto yetkisini kullanacağını belirtmişti. Bununla birlikte parlamento, Cumhurbaşkanı vetosunu milletvekillerinin salt çoğunluğu ile rahatlıkla aşabilecek.Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve münferit Batılı ülkelerin liderleri Gürcistan'a söz konusu yasayı kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Komisyonu'nun Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmayan 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını yeniden yürürlüğe koymasından endişe duyduğunu belirterek Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili bir rapor sunmayı planladığını bildirmişti.Gürcü yetkililer ise Batı'dan gelen eleştirileri anlaşılmaz olarak nitelendirerek ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, Avrupa Birliği ve Fransa'nın ise bu tür yasa tasarılarını değerlendirdiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/gurcistan-parlamentosu-yabanci-ajanlar-yasasini-ikinci-okumada-kabul-etti-1083378525.html

abd

gürcistan

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı ajan, avrupa birliği, nato