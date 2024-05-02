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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/blinkendan-israilli-yetkililere-suudi-arabistanla-normallesme-de-gazzedeki-ateskese-bagli-1083386505.html
Blinken'dan İsrailli yetkililere: 'Suudi Arabistan'la normalleşme de Gazze'deki ateşkese bağlı'
Blinken'dan İsrailli yetkililere: 'Suudi Arabistan'la normalleşme de Gazze'deki ateşkese bağlı'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrailli yetkililere, "Suudi Arabistan ile normalleşmenin de Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu" söylediği belirtildi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Kanal 13 televizyonu, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Tel Aviv'deki siyasi liderlerle yaptığı görüşmeye dair detayları paylaştı.Blinken'ın, görüşmede, Gazze'de ateşkes olmaksızın Suudi Arabistan ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.İsrailli yetkililere, normalleşme penceresinin sınırlı ve kısa süreli olduğunu ileten Blinken'ın, "İsrail, Suudi Arabistan ile normalleşmeye ulaşmak istiyorsa Gazze'de derhal ateşkes sağlamalıdır" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Haberde, Blinken'ın, Refah kentine bir askeri operasyonun normalleşmeyi ilerletmeye zarar vereceği uyarısında da bulunduğuna dikkat çekildi.Blinken, Hizbullah'la çatışmaya da dikkat çekmişİsrail resmi televizyon KAN'ın haberine göre, Blinken, Hamas ile bir anlaşmanın zorunlu olduğu konusunda İsraillileri ikna etmeye çalıştı.Blinken'ın ikna için kullandığı argümanlardan birinin "kuzey meselesi" olarak nitelendirdiği Hizbullah ile yaşanan çatışmalar olduğuna işaret edilerek, ABD'li Bakan'ın, İsrailli yetkililere, "Gazze'de savaş sürdüğü sürece kuzeyde bir çözüme ulaşmak imkansızdır" dediği vurgulandı.Antony Blinken, 7 Ekim'de başlayan Gazze-İsrail savaşından bu yana bölgeye düzenlediği 7'. diplomasi ziyaretine salı günü Suudi Arabistan ile başlamış ardından Ürdün ve İsrail'e gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-faysal-bin-ferhan-ile-gorustu-1083285674.html
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Blinken'dan İsrailli yetkililere: 'Suudi Arabistan'la normalleşme de Gazze'deki ateşkese bağlı'

02:42 02.05.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOLAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA / ABIR SULTAN / POOL
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrailli yetkililere, "Suudi Arabistan ile normalleşmenin de Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu" söylediği belirtildi.
İsrail Kanal 13 televizyonu, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Tel Aviv'deki siyasi liderlerle yaptığı görüşmeye dair detayları paylaştı.
Blinken'ın, görüşmede, Gazze'de ateşkes olmaksızın Suudi Arabistan ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.
İsrailli yetkililere, normalleşme penceresinin sınırlı ve kısa süreli olduğunu ileten Blinken'ın, "İsrail, Suudi Arabistan ile normalleşmeye ulaşmak istiyorsa Gazze'de derhal ateşkes sağlamalıdır" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Haberde, Blinken'ın, Refah kentine bir askeri operasyonun normalleşmeyi ilerletmeye zarar vereceği uyarısında da bulunduğuna dikkat çekildi.

Blinken, Hizbullah'la çatışmaya da dikkat çekmiş

İsrail resmi televizyon KAN'ın haberine göre, Blinken, Hamas ile bir anlaşmanın zorunlu olduğu konusunda İsraillileri ikna etmeye çalıştı.
Blinken'ın ikna için kullandığı argümanlardan birinin "kuzey meselesi" olarak nitelendirdiği Hizbullah ile yaşanan çatışmalar olduğuna işaret edilerek, ABD'li Bakan'ın, İsrailli yetkililere, "Gazze'de savaş sürdüğü sürece kuzeyde bir çözüme ulaşmak imkansızdır" dediği vurgulandı.
Antony Blinken, 7 Ekim'de başlayan Gazze-İsrail savaşından bu yana bölgeye düzenlediği 7'. diplomasi ziyaretine salı günü Suudi Arabistan ile başlamış ardından Ürdün ve İsrail'e gelmişti.
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