https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusundan-harkovdaki-dev-muhimmat-deposuna-saldiri-1083489381.html
Rus ordusundan Harkov'daki dev mühimmat deposuna saldırı
Rus ordusundan Harkov'daki dev mühimmat deposuna saldırı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'ndeki... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T08:46+0300
2024-05-05T08:46+0300
2024-05-05T08:46+0300
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mühimmat deposu
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Geçtiğimiz hafta Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin trenden indiği sırada bombardıman düzenleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesindeki Ukraynalı birlikleri bir kez daha hedef aldı.Sputnik'e demeç veren Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, dün gece saatlerinde Rus Hava Kuvvetleri’nin Harkov’daki Bavaria yerleşim yerine saldırı düzenlendiğini belirtirken, “Direniş, imha edilen deponun iki saatten fazla bir süre yandığını ve çok sayıda ambulansın ve birkaç mahallenin kordon altına alındığı gerçeğine dayanarak, Ukrayna birliklerinin konuşlanma noktasının imha edildiğini ortaya çıkardı” dedi.Lebedev, isyancıların Harkov Bölgesi'ndeki İzyum yönünün ikinci savunma hattında yer alan ve Ukrayna ordusu tarafından personel rotasyonu için kullanılan Balakleya ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aktarma noktası olarak kullandığı önemli bir demiryolu kavşağının bulunduğu Çuguev'de de bir saldırı gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/eski-cia-analisti-rus-ordusu-kiev-ve-odessayi-ele-gecirecek-1083486545.html
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rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, harkov, hava saldırısı, mühimmat deposu, ukrayna ordusu
rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, harkov, hava saldırısı, mühimmat deposu, ukrayna ordusu
Rus ordusundan Harkov'daki dev mühimmat deposuna saldırı
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'ndeki konuşlanma noktası ve dev mühimmat deposunu imha ettiğini bildirdi.
Geçtiğimiz hafta Harkov Bölgesi'nin Balakleya
şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin trenden indiği sırada bombardıman düzenleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesindeki Ukraynalı birlikleri bir kez daha hedef aldı.
Sputnik'e demeç veren Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, dün gece saatlerinde Rus Hava Kuvvetleri’nin Harkov’daki Bavaria yerleşim yerine saldırı düzenlendiğini belirtirken, “Direniş, imha edilen deponun iki saatten fazla bir süre yandığını ve çok sayıda ambulansın ve birkaç mahallenin kordon altına alındığı gerçeğine dayanarak, Ukrayna birliklerinin konuşlanma noktasının imha edildiğini ortaya çıkardı” dedi.
Lebedev, isyancıların Harkov Bölgesi'ndeki İzyum yönünün ikinci savunma hattında yer alan ve Ukrayna ordusu tarafından personel rotasyonu için kullanılan Balakleya ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aktarma noktası olarak kullandığı önemli bir demiryolu kavşağının bulunduğu Çuguev'de de bir saldırı gerçekleştiğini sözlerine ekledi.