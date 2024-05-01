https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-ordusu-harkovu-bir-kez-daha-bombaladi-1083360510.html

Rus ordusu Harkov'u bir kez daha bombaladı

Rus ordusu Harkov'u bir kez daha bombaladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'ndeki konuşlanma noktalarını... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T13:23+0300

2024-05-01T13:23+0300

2024-05-01T13:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Geçen hafta Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin trenden indiği sırada bombardıman düzenleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri bir kez daha hedef aldı.Sputnik'e demeç veren Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov Bölgesi'nin kuzeyinde Ukraynalı askerlerin konuşlandığı yerleri yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla imha ettiğini vurguladı.Lebedev, Harkov'un kuzey kesimindeki bu bölgede çevre yolu boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin konuşlandığını kaydetti.Lebedev, Balakleya şehrinde bulunan gara yönelik bombardıman hakkında “Balakleya tren garına dün saat 16.40’da bombardıman düzenlendi. Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan bir tren geldi, askerler trenden inmeye başlayınca bombardıman gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Çok sayıda ambulans var, gar kordonla güvenlik çemberine alındı” bilgisini paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-bulundugu-gari-vurdu-1083176239.html

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