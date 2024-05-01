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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-ordusu-harkovu-bir-kez-daha-bombaladi-1083360510.html
Rus ordusu Harkov'u bir kez daha bombaladı
Rus ordusu Harkov'u bir kez daha bombaladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'ndeki konuşlanma noktalarını... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T13:23+0300
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Geçen hafta Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin trenden indiği sırada bombardıman düzenleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri bir kez daha hedef aldı.Sputnik'e demeç veren Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov Bölgesi'nin kuzeyinde Ukraynalı askerlerin konuşlandığı yerleri yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla imha ettiğini vurguladı.Lebedev, Harkov'un kuzey kesimindeki bu bölgede çevre yolu boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin konuşlandığını kaydetti.Lebedev, Balakleya şehrinde bulunan gara yönelik bombardıman hakkında “Balakleya tren garına dün saat 16.40’da bombardıman düzenlendi. Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan bir tren geldi, askerler trenden inmeye başlayınca bombardıman gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Çok sayıda ambulans var, gar kordonla güvenlik çemberine alındı” bilgisini paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-bulundugu-gari-vurdu-1083176239.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, harkov, kharkov, sergey lebedev, nikolayev, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, harkov, kharkov, sergey lebedev, nikolayev, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı

Rus ordusu Harkov'u bir kez daha bombaladı

13:23 01.05.2024
© Sputnik / Таисия Лисковец / Multimedya arşivine gidinHarkov
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Таисия Лисковец
/
Multimedya arşivine gidin
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Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'ndeki konuşlanma noktalarını vurduğunu belirtti.
Geçen hafta Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin trenden indiği sırada bombardıman düzenleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov Bölgesi'ndeki Ukraynalı birlikleri bir kez daha hedef aldı.

Sputnik'e demeç veren Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov Bölgesi'nin kuzeyinde Ukraynalı askerlerin konuşlandığı yerleri yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla imha ettiğini vurguladı.

Lebedev, Harkov'un kuzey kesimindeki bu bölgede çevre yolu boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin konuşlandığını kaydetti.

Lebedev, Balakleya şehrinde bulunan gara yönelik bombardıman hakkında “Balakleya tren garına dün saat 16.40’da bombardıman düzenlendi. Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan bir tren geldi, askerler trenden inmeye başlayınca bombardıman gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Çok sayıda ambulans var, gar kordonla güvenlik çemberine alındı” bilgisini paylaşmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin bulunduğu garı vurdu
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