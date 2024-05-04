https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/eski-cia-analisti-rus-ordusu-kiev-ve-odessayi-ele-gecirecek-1083486545.html
Eski CIA analisti: Rus ordusu Kiev ve Odessa'yı ele geçirecek
Eski CIA analisti: Rus ordusu Kiev ve Odessa'yı ele geçirecek
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı ele geçirerek özel askeri operasyonu sonlandıracağını belirtti. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T22:56+0300
2024-05-04T22:56+0300
2024-05-04T22:56+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
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Through the Eyes of adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun özel askeri operasyon tamamlanmadan Kiev ve Odessa'yı ele geçireceğini söyledi.Johnson, “Eninde sonunda Kiev ve Odessa'nın alınacağını düşünüyorum. Ve Ruslar, Dinyeper'e kadar ilerleyecekler. Bana öyle geliyor ki, Transdinyester'e yakın bölgeler hariç, Dinyeper'in batısındaki bölgelerin kontrolünü ele geçirmeyecekler. Transdinyester Moldavya Cumhuriyeti sakinlerini korumak için o bölgeleri alacaklar” dedi.Rus ordusunun cephede ciddi ilerleme kaydetttiğini ve buna bağlı olarak Batılı ülkelerin söylemlerinin giderek daha militarist bir hal aldığını belirten Johnson, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme ve uzun menzilli silahlarla ‘Rusya topraklarını vurma’ ihtiyacını giderek daha sık dile getirmeye başladıklarını kaydetti.Bu açıklamaları çılgınca olarak nitelendiren uzman, Moskova'nın Meksika'ya silah vermesi ve ABD'deki stratejik tesislerin vurulması gerektiğinden bahsetmesi durumunda, Washington'un bunu kendisine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendireceğine dikkat çekerek, "Bu insanlar ne düşünüyor, anlamak mümkün değil” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/eski-cia-ajani-johnson-bati-putinin-dunyadaki-etkisini-hafife-aldi-1083357540.html
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rus ordusu, kiev, odessa, dinyeper nehri, transdinyester, cia, abd, ukrayna, meksika
rus ordusu, kiev, odessa, dinyeper nehri, transdinyester, cia, abd, ukrayna, meksika
Eski CIA analisti: Rus ordusu Kiev ve Odessa'yı ele geçirecek
Eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı ele geçirerek özel askeri operasyonu sonlandıracağını belirtti.
Through the Eyes of adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun özel askeri operasyon tamamlanmadan Kiev ve Odessa'yı ele geçireceğini söyledi.
Johnson, “Eninde sonunda Kiev ve Odessa'nın alınacağını düşünüyorum. Ve Ruslar, Dinyeper'e kadar ilerleyecekler. Bana öyle geliyor ki, Transdinyester'e yakın bölgeler hariç, Dinyeper'in batısındaki bölgelerin kontrolünü ele geçirmeyecekler. Transdinyester Moldavya Cumhuriyeti sakinlerini korumak için o bölgeleri alacaklar” dedi.
Rus ordusunun cephede ciddi ilerleme kaydetttiğini ve buna bağlı olarak Batılı ülkelerin söylemlerinin giderek daha militarist bir hal aldığını belirten Johnson, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme ve uzun menzilli silahlarla ‘Rusya topraklarını vurma’ ihtiyacını giderek daha sık dile getirmeye başladıklarını kaydetti.
Bu açıklamaları çılgınca olarak nitelendiren uzman, Moskova'nın Meksika'ya silah vermesi ve ABD'deki stratejik tesislerin vurulması gerektiğinden bahsetmesi durumunda, Washington'un bunu kendisine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendireceğine dikkat çekerek, "Bu insanlar ne düşünüyor, anlamak mümkün değil” diye konuştu.