https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/eski-cia-analisti-rus-ordusu-kiev-ve-odessayi-ele-gecirecek-1083486545.html

Eski CIA analisti: Rus ordusu Kiev ve Odessa'yı ele geçirecek

Eski CIA analisti: Rus ordusu Kiev ve Odessa'yı ele geçirecek

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı ele geçirerek özel askeri operasyonu sonlandıracağını belirtti. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T22:56+0300

2024-05-04T22:56+0300

2024-05-04T22:56+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

kiev

odessa

dinyeper nehri

transdinyester

cia

abd

ukrayna

meksika

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082373536_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_5fa99d05bb3f043ae1c99772f2768e3e.jpg

Through the Eyes of adlı YouTube kanalına demeç veren eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun özel askeri operasyon tamamlanmadan Kiev ve Odessa'yı ele geçireceğini söyledi.Johnson, “Eninde sonunda Kiev ve Odessa'nın alınacağını düşünüyorum. Ve Ruslar, Dinyeper'e kadar ilerleyecekler. Bana öyle geliyor ki, Transdinyester'e yakın bölgeler hariç, Dinyeper'in batısındaki bölgelerin kontrolünü ele geçirmeyecekler. Transdinyester Moldavya Cumhuriyeti sakinlerini korumak için o bölgeleri alacaklar” dedi.Rus ordusunun cephede ciddi ilerleme kaydetttiğini ve buna bağlı olarak Batılı ülkelerin söylemlerinin giderek daha militarist bir hal aldığını belirten Johnson, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme ve uzun menzilli silahlarla ‘Rusya topraklarını vurma’ ihtiyacını giderek daha sık dile getirmeye başladıklarını kaydetti.Bu açıklamaları çılgınca olarak nitelendiren uzman, Moskova'nın Meksika'ya silah vermesi ve ABD'deki stratejik tesislerin vurulması gerektiğinden bahsetmesi durumunda, Washington'un bunu kendisine karşı bir savaş eylemi olarak değerlendireceğine dikkat çekerek, "Bu insanlar ne düşünüyor, anlamak mümkün değil” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/eski-cia-ajani-johnson-bati-putinin-dunyadaki-etkisini-hafife-aldi-1083357540.html

kiev

odessa

dinyeper nehri

transdinyester

ukrayna

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus ordusu, kiev, odessa, dinyeper nehri, transdinyester, cia, abd, ukrayna, meksika