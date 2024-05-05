https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1083488572.html

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı

Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T00:56+0300

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dünya

vladimir putin

patrik kirill

paskalya

kurtarıcı isa katedrali

moskova

ayin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Patriği Kirill'in yönettiği Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.Rus lider, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor.Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kutsal-ates-kudusten-moskovaya-getirildi-1083487237.html

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vladimir putin, patrik kirill, paskalya, kurtarıcı isa katedrali, moskova, ayin