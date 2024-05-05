https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1083488572.html
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T00:56+0300
2024-05-05T00:56+0300
2024-05-05T00:56+0300
dünya
vladimir putin
patrik kirill
paskalya
kurtarıcı isa katedrali
moskova
ayin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Patriği Kirill'in yönettiği Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.Rus lider, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor.Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kutsal-ates-kudusten-moskovaya-getirildi-1083487237.html
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vladimir putin, patrik kirill, paskalya, kurtarıcı isa katedrali, moskova, ayin
vladimir putin, patrik kirill, paskalya, kurtarıcı isa katedrali, moskova, ayin
Putin, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki Paskalya ayinine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Patriği Kirill'in yönettiği Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen ayine katıldı.
Rus lider, geleneksel olarak yıllardır Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayinine katılıyor.
Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.