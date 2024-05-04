https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kutsal-ates-kudusten-moskovaya-getirildi-1083487237.html
Kutsal Ateş, Kudüs'ten Moskova'ya getirildi
Kutsal Ateş, Kudüs'ten Moskova'ya getirildi
Sputnik Türkiye
Kudüs’ten Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’nın Vnukovo havaalanına indi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T23:55+0300
2024-05-04T23:55+0300
2024-05-04T23:55+0300
dünya
kutsal ateş
paskalya
vnukovo havalimanı
isa mesih
moskova
kutsal kabir kilisesi
kudüs
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/17/1055799032_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_6594a794dd6ba28bf1091553ca127bc5.jpg
Kutsal Ateşi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nden alan Havari Andreas Vakfı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Kutsal Ateşi taşıyan uçağın Moskova'nın Vnukovo-3 havaalanına indiği belirtildi.Kutsal Ateş’in Paskalya Bayramı arifesinde Kurtarıcı İsa Katedrali yetkililerine teslim edileceği kaydedildi.Kutsal Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve diriltildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.Ortodoksların en önemli bayramlarından sayılan Paskalya bu yıl 5 Mayıs'ta kutlanacak. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/papadan-paskalya-mesajinda-gazzede-ateskes-vurgusu-1082285347.html
vnukovo havalimanı
moskova
kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/17/1055799032_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_0e4a24473f8edfb1363e65f2644595c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kutsal ateş, paskalya, vnukovo havalimanı, isa mesih, moskova, kutsal kabir kilisesi, kudüs
kutsal ateş, paskalya, vnukovo havalimanı, isa mesih, moskova, kutsal kabir kilisesi, kudüs
Kutsal Ateş, Kudüs'ten Moskova'ya getirildi
Kudüs’ten Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’nın Vnukovo havaalanına indi.
Kutsal Ateşi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nden alan Havari Andreas Vakfı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Kutsal Ateşi taşıyan uçağın Moskova'nın Vnukovo-3 havaalanına indiği belirtildi.
Kutsal Ateş’in Paskalya Bayramı arifesinde Kurtarıcı İsa Katedrali yetkililerine teslim edileceği kaydedildi.
Kutsal Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve diriltildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.
Ortodoksların en önemli bayramlarından sayılan Paskalya bu yıl 5 Mayıs'ta kutlanacak. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.