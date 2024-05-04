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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kutsal-ates-kudusten-moskovaya-getirildi-1083487237.html
Kutsal Ateş, Kudüs'ten Moskova'ya getirildi
Kutsal Ateş, Kudüs'ten Moskova'ya getirildi
Sputnik Türkiye
Kudüs’ten Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’nın Vnukovo havaalanına indi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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Kutsal Ateşi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nden alan Havari Andreas Vakfı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Kutsal Ateşi taşıyan uçağın Moskova'nın Vnukovo-3 havaalanına indiği belirtildi.Kutsal Ateş’in Paskalya Bayramı arifesinde Kurtarıcı İsa Katedrali yetkililerine teslim edileceği kaydedildi.Kutsal Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve diriltildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.Ortodoksların en önemli bayramlarından sayılan Paskalya bu yıl 5 Mayıs'ta kutlanacak. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/papadan-paskalya-mesajinda-gazzede-ateskes-vurgusu-1082285347.html
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kutsal ateş, paskalya, vnukovo havalimanı, isa mesih, moskova, kutsal kabir kilisesi, kudüs
kutsal ateş, paskalya, vnukovo havalimanı, isa mesih, moskova, kutsal kabir kilisesi, kudüs

Kutsal Ateş, Kudüs'ten Moskova'ya getirildi

23:55 04.05.2024
© SputnikKutsal Ateş
Kutsal Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© Sputnik
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Kudüs’ten Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’nın Vnukovo havaalanına indi.
Kutsal Ateşi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nden alan Havari Andreas Vakfı yetkilileri tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, Kutsal Ateşi taşıyan uçağın Moskova'nın Vnukovo-3 havaalanına indiği belirtildi.
Kutsal Ateş’in Paskalya Bayramı arifesinde Kurtarıcı İsa Katedrali yetkililerine teslim edileceği kaydedildi.
Kutsal Ateş, İsa Mesih'in çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve diriltildiği yerin üzerine inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde görülüyor.
Ortodoksların en önemli bayramlarından sayılan Paskalya bu yıl 5 Mayıs'ta kutlanacak. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.
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