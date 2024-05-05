https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/bakan-yerlikaya-ulkemizi-transit-gecis-yolu-haline-getirmeye-calisanlara-asla-firsat-vermeyecegiz-1083490133.html
Bakan Yerlikaya: Ülkemizi transit geçiş yolu haline getirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Ülkemizi transit geçiş yolu haline getirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen Kalkan-21 operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T09:33+0300
2024-05-05T09:33+0300
2024-05-05T09:37+0300
türkiye
ali yerlikaya
kaçak
kaçak göçmenler
göçmen kaçakçılığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde "Kalkan-21" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisi ve personeli kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/samsundaki-hayvanlari-koruma-derneginde-horoz-dovusturen-29-kisi-yakalandi-1083489678.html
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ali yerlikaya, kaçak, kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı
ali yerlikaya, kaçak, kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı
Bakan Yerlikaya: Ülkemizi transit geçiş yolu haline getirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz
09:33 05.05.2024 (güncellendi: 09:37 05.05.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen Kalkan-21 operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında da bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde "Kalkan-21" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi."
Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisi ve personeli kutladı.