https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/bakan-yerlikaya-ulkemizi-transit-gecis-yolu-haline-getirmeye-calisanlara-asla-firsat-vermeyecegiz-1083490133.html

Bakan Yerlikaya: Ülkemizi transit geçiş yolu haline getirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz

Bakan Yerlikaya: Ülkemizi transit geçiş yolu haline getirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen Kalkan-21 operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T09:33+0300

2024-05-05T09:33+0300

2024-05-05T09:37+0300

türkiye

ali yerlikaya

kaçak

kaçak göçmenler

göçmen kaçakçılığı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde "Kalkan-21" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisi ve personeli kutladı.

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ali yerlikaya, kaçak, kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı