https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/tarkandan-sokak-hayvanlari-hakkinda-aciklama-oldurmek-bir-cozum-degil-1083485275.html
Tarkan’dan sokak hayvanları hakkında açıklama: ‘Öldürmek bir çözüm değil’
Tarkan’dan sokak hayvanları hakkında açıklama: ‘Öldürmek bir çözüm değil’
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada sokak hayvanlarını öldürmenin bir çözüm olmadığını dile getirdi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T21:05+0300
2024-05-04T21:05+0300
2024-05-04T21:05+0300
türkiye
tarkan
sokak hayvanları
belediye
çözüm
kısırlaştırma
vicdan
katliam
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada Tarkan, belediyelerin sokak hayvanları konusunda daha vicdani ve mantıklı çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.Tarkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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tarkan, sokak hayvanları, belediye, çözüm, kısırlaştırma, vicdan, katliam
tarkan, sokak hayvanları, belediye, çözüm, kısırlaştırma, vicdan, katliam
Tarkan’dan sokak hayvanları hakkında açıklama: ‘Öldürmek bir çözüm değil’
Şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada sokak hayvanlarını öldürmenin bir çözüm olmadığını dile getirdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada Tarkan, belediyelerin sokak hayvanları konusunda daha vicdani ve mantıklı çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.
Tarkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek. Sokak hayvanları sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır.