https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/adanada-kopek-surusunun-saldirisina-ugrayan-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1083373989.html

Adana'da köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Adana'da köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T17:23+0300

2024-05-01T17:23+0300

2024-05-01T17:23+0300

türkiye

adana

köpek

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

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Söz konusu olay Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Soğan başağı toplamak için tarlaya giden 72 yaşındaki Şerife Arısan'ın bir süre sonra başıboş köpekler saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Arısan’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.Köy sakinleri tedirginAdana'nın İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadının yaşadığı köy sakinleri köpeklerin toplanmasını istediklerini belirterek tedirgin olduklarını söyledi. İlçeye bağlı Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K.’ye ait soğan tarlasına başak toplamak için giden 72 yaşındaki Şerife Arısan, başak toplarken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Arısan, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Köy sakinlerinin medyaya yaptığı açıklamada, “Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın” cümleleri yer aldı.Bir diğer köy sakini ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, “Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/basibos-kopekler-baba-ve-ogluna-saldirdi-30-dikis-atildi-cenesi-kirildi-1082557585.html

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adana, köpek, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği