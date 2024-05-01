Adana'da köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/adanada-kopek-surusunun-saldirisina-ugrayan-72-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1083373989.html
Adana'da köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Adana'da köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:23+0300
2024-05-01T17:23+0300
türkiye
adana
köpek
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083373717_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1dff3f6c765c99354bdd11c4a7246363.jpg
Söz konusu olay Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Soğan başağı toplamak için tarlaya giden 72 yaşındaki Şerife Arısan'ın bir süre sonra başıboş köpekler saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Arısan’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.Köy sakinleri tedirginAdana'nın İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadının yaşadığı köy sakinleri köpeklerin toplanmasını istediklerini belirterek tedirgin olduklarını söyledi. İlçeye bağlı Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K.’ye ait soğan tarlasına başak toplamak için giden 72 yaşındaki Şerife Arısan, başak toplarken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Arısan, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Köy sakinlerinin medyaya yaptığı açıklamada, “Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın” cümleleri yer aldı.Bir diğer köy sakini ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, “Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/basibos-kopekler-baba-ve-ogluna-saldirdi-30-dikis-atildi-cenesi-kirildi-1082557585.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083373717_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_145bd9a87133897f544733c50d781300.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, köpek, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği
adana, köpek, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği

Adana'da köpek sürüsünün saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

17:23 01.05.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı
Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607
Abone ol
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Söz konusu olay Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi.
Soğan başağı toplamak için tarlaya giden 72 yaşındaki Şerife Arısan'ın bir süre sonra başıboş köpekler saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.
Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Arısan’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köy sakinleri tedirgin

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsü tarafından parçalanarak ölen yaşlı kadının yaşadığı köy sakinleri köpeklerin toplanmasını istediklerini belirterek tedirgin olduklarını söyledi.
İlçeye bağlı Ayvalı köyünde tarlada sabah saat 05.00 sularında M.K.’ye ait soğan tarlasına başak toplamak için giden 72 yaşındaki Şerife Arısan, başak toplarken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Arısan, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Köy sakinlerinin medyaya yaptığı açıklamada, “Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın” cümleleri yer aldı.
Bir diğer köy sakini ise küpesi olmayan köpeklerin toplanmasını istediğini kaydederek, “Bu benim de başıma gelebilir. Ben de gece geziyorum benim de başıma gelebilirdi. Kimliksiz köpekler toplansın. Buraya su, elektrik makbuzu yazmaya gelenler bile başıboş köpekler yüzünden evlere giremiyor” açıklamasında bulundu.
Bursa'da başıboş köpek dehşeti: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
TÜRKİYE
Başıboş köpekler baba ve oğluna saldırdı: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı
7 Nisan, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала