https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/macronun-kieve-asker-gonderme-fikrine-italyadan-yanit-mudahil-olmamiz-icin-hicbir-durum-yok-1083483587.html
Macron’un Kiev'e asker gönderme fikrine İtalya’dan yanıt: ‘Müdahil olmamız için hiçbir durum yok'
Macron’un Kiev'e asker gönderme fikrine İtalya’dan yanıt: ‘Müdahil olmamız için hiçbir durum yok'
Sputnik Türkiye
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hafta birçok AB ülkesinin bu planı desteklediği yönündeki ısrarının ardından... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T18:20+0300
2024-05-04T18:20+0300
2024-05-04T18:20+0300
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İtalya Savunma Bakanı Crosetto verdiği bir demeçte, "Pozisyonumuz değişmedi: Ukrayna'nın her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu her zaman söyledik ve bunu yapıyoruz ancak çatışmaya doğrudan askeri müdahaleyi de her zaman reddettik" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron verdiği demeçte, Rus güçlerinin cephe hattını yarması ve Kiev'in böyle bir talepte bulunması halinde Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilmesi konusunun yeniden masaya yatırılacağını dile getirmiş ve birçok AB ülkesinin bu senaryoyu kabul ettiğini iddia etmişti. Ancak Şubat ayında bu fikir birçok Avrupalı lider tarafından kesin bir dille reddedilmişti.Crosetto, İtalyan yasalarının Birleşmiş Milletler yetkisi altında olmadıkça doğrudan askeri müdahaleleri açıkça yasakladığını dile getirerek Ukrayna'ya yapılacak bir müdahalenin daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açacağını ve bunun da en başta Ukraynalılar için faydalı olmayacağını vurguladı.Bakan Crosetto açıklamasında, "Kısacası, doğrudan müdahil olmamız için hiçbir durum yok" cümlesinin altını çizdi.Dost bir ülkenin liderini yargılamaktan çekindiğini belirten Crosetto, Macron'un "nesnel olarak tansiyonu yükselten" açıklamalarının amacını anlamadığını sözlerine ekledi.Kremlin tarafından yapılan açıklamada Macron'un sözlerine 'önemli ve çok tehlikeli' yanıtı verilmiş ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Paris'ten gelen açıklamaları yakından izlediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/macron-fransa-ve-almanya-onumuzdeki-aylarda-ukraynaya-askeri-yardim-gonderecek-1083226235.html
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italya, guido crosetto, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu, kremlin, dmitriy peskov
italya, guido crosetto, fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna ordusu, kremlin, dmitriy peskov
Macron’un Kiev'e asker gönderme fikrine İtalya’dan yanıt: ‘Müdahil olmamız için hiçbir durum yok'
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hafta birçok AB ülkesinin bu planı desteklediği yönündeki ısrarının ardından Ukrayna'ya asker göndermeyi reddettiklerini açıkladı.
İtalya Savunma Bakanı Crosetto verdiği bir demeçte, "Pozisyonumuz değişmedi: Ukrayna'nın her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu her zaman söyledik ve bunu yapıyoruz ancak çatışmaya doğrudan askeri müdahaleyi de her zaman reddettik" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron verdiği demeçte, Rus güçlerinin cephe hattını yarması ve Kiev'in böyle bir talepte bulunması halinde Ukrayna'ya Batılı birliklerin gönderilmesi konusunun yeniden masaya yatırılacağını dile getirmiş ve birçok AB ülkesinin bu senaryoyu kabul ettiğini iddia etmişti. Ancak Şubat ayında bu fikir birçok Avrupalı lider tarafından kesin bir dille reddedilmişti.
Crosetto, İtalyan yasalarının Birleşmiş Milletler yetkisi altında olmadıkça doğrudan askeri müdahaleleri açıkça yasakladığını dile getirerek Ukrayna'ya yapılacak bir müdahalenin daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açacağını ve bunun da en başta Ukraynalılar için faydalı olmayacağını vurguladı.
Bakan Crosetto açıklamasında, "Kısacası, doğrudan müdahil olmamız için hiçbir durum yok" cümlesinin altını çizdi.
Dost bir ülkenin liderini yargılamaktan çekindiğini belirten Crosetto, Macron'un "nesnel olarak tansiyonu yükselten" açıklamalarının amacını anlamadığını sözlerine ekledi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada Macron'un sözlerine 'önemli ve çok tehlikeli' yanıtı verilmiş ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Paris'ten gelen açıklamaları yakından izlediğini dile getirmişti.