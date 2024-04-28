https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/macron-fransa-ve-almanya-onumuzdeki-aylarda-ukraynaya-askeri-yardim-gonderecek-1083226235.html

Macron: Fransa ve Almanya önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya askeri yardım gönderecek

Macron: Fransa ve Almanya önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya askeri yardım gönderecek

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Almanya'dan önümüzdeki aylarda Kiev'e askeri yardım gönderileceğini belirtti. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T00:55+0300

2024-04-28T00:55+0300

2024-04-28T00:55+0300

ukrayna krizi

fransa

almanya

ukrayna

abd

emmanuel macron

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DNA portalının haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Almanya’nın önümüzdeki aylarda Kiev'e askeri yardım göndereceğini söyledi.Haberde, Macron’un “ABD, Almanya ve Fransa’nın önümüzdeki aylarda yapacağı askeri yardımın ardından Ukraynalıların daha fazla direnç gösterebileceğini umuyorum" şeklindeki ifadelerine yer verildi.Daha önce Macron, muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin olmadığını’ söylemişti.

fransa

almanya

ukrayna

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fransa, almanya, ukrayna, abd, emmanuel macron