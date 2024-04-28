https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/macron-fransa-ve-almanya-onumuzdeki-aylarda-ukraynaya-askeri-yardim-gonderecek-1083226235.html
Macron: Fransa ve Almanya önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya askeri yardım gönderecek
Macron: Fransa ve Almanya önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya askeri yardım gönderecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Almanya'dan önümüzdeki aylarda Kiev'e askeri yardım gönderileceğini belirtti. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T00:55+0300
2024-04-28T00:55+0300
2024-04-28T00:55+0300
ukrayna krizi
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almanya
ukrayna
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emmanuel macron
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DNA portalının haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Almanya’nın önümüzdeki aylarda Kiev'e askeri yardım göndereceğini söyledi.Haberde, Macron’un “ABD, Almanya ve Fransa’nın önümüzdeki aylarda yapacağı askeri yardımın ardından Ukraynalıların daha fazla direnç gösterebileceğini umuyorum" şeklindeki ifadelerine yer verildi.Daha önce Macron, muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin olmadığını’ söylemişti.
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fransa, almanya, ukrayna, abd, emmanuel macron
fransa, almanya, ukrayna, abd, emmanuel macron
Macron: Fransa ve Almanya önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya askeri yardım gönderecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve Almanya'dan önümüzdeki aylarda Kiev'e askeri yardım gönderileceğini belirtti.
DNA portalının haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Almanya’nın önümüzdeki aylarda Kiev'e askeri yardım göndereceğini söyledi.
Haberde, Macron’un “ABD, Almanya ve Fransa’nın önümüzdeki aylarda yapacağı askeri yardımın ardından Ukraynalıların daha fazla direnç gösterebileceğini umuyorum" şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Daha önce Macron, muhalefet liderleriyle yaptığı bir görüşmede Fransa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin ‘herhangi bir limitinin olmadığını’ söylemişti.